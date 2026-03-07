Buchen – Frontalzusammenstoß – drei Personen verletzt

Buchen/Neckar-Odenwald-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) – Am Samstagvormittag gegen 11:15 Uhr kam es auf der Bödigheimer Straße (L 519) kurz nach der Abfahrt zur B 27 zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen und drei verletzten Personen. Eine 32-jährige Fahrerin fuhr mit ihrem Jeep Compass von der B 27 ab und bog anschließend nach links Richtung Buchen ab. Hier kam es noch im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß mit einem aus Richtung Buchen entgegenkommenden OPEL Astra.

Beide Fahrer wurden leicht verletzt und kamen zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus. Die 61-jährige Beifahrerin im OPEL wurde eingeklemmt und musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden. Die Landesstraße war

für über eine Stunde voll gesperrt. Der Verkehr wurde über die B 27 umgeleitet. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Der Gesamtschaden wird auf 25.000 EUR geschätzt.

Zuletzt aktualisiert am 7. März 2026, 15:48