Annweiler / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Kontrollen des Durchfahrtsverbots im Zusammenhang mit der derzeitigen Tunnelsperrung in Annweiler stoßen bei vielen Verkehrsteilnehmern und Anwohnern offenbar auf Zustimmung. Wie die Polizeiwache Annweiler mitteilt, hielten am Freitag (06.03.2026) mehrere Verkehrsteilnehmer sowie Anwohner an den eingerichteten Kontrollstellen an, um sich ausdrücklich für die Maßnahmen der Polizei zu bedanken.

Im Verlauf des Tages kontrollierten die Einsatzkräfte insgesamt 85 Lastkraftwagen. In 32 Fällen mussten die Fahrzeuge wieder auf die überörtliche Umleitungsstrecke zurückgeführt werden, da sie trotz des bestehenden Durchfahrtsverbots unterwegs waren.

Die Polizei kündigte an, die Kontrollen weiterhin fortzuführen, um die Einhaltung der Verkehrsregelungen während der Tunnelsperrung sicherzustellen und die betroffenen Ortsdurchfahrten zu entlasten.

Quelle: Polizeiwache Annweiler

Zuletzt aktualisiert am 7. März 2026, 08:42