Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Auf den Friedhöfen in Ludwigshafen wird in der Zeit von 9. bis 13. März 2026 das Wasser nach der Winterpause wieder angestellt. Nach Kontrolle der Leitungen und Entnahmestellen sollte es dann bis Ende der elften Kalenderwoche überall rechtzeitig vor Ostern zur Verfügung stehen. Falls Bürger*innen trotzdem tropfende Wasserhähne oder ähnliches feststellen, können sie diese Mängel unter der E-Mail-Adresse friedhoefe@ludwigshafen.de – am besten unter Angabe des nächstgelegenen Grabes zur Entnahmestelle – melden.
Quelle: Stadt Ludwigshafen
Zuletzt aktualisiert am 6. März 2026, 21:04