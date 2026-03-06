Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der Stadtteil Boxberg hat neue Kinderbeauftragte: Für den ausscheidenden Ralf Kelle rückt dessen bisheriger Stellvertreter Dr. Steffen Wunderlich in die Position des ersten Kinderbeauftragten. Neue Stellvertreterin ist künftig Garibe Akseven. Das hat der Gemeinderat am 5. März 2026 einstimmig beschlossen.

Auch in Rohrbach gibt es eine Veränderung: Anstelle von Corinna Weidenhammer wird künftig

Suphattra Sawatdee stellvertretende Kinderbeauftragte im Stadtteil sein.

Die Kinderbeauftragten vertreten die Interessen der jüngsten Heidelbergerinnen und Heidelberger. In jedem Heidelberger Stadtteil gibt es zwei ehrenamtliche Kinderbeauftragte. Sie sind Bindeglied zwischen dem Stadtteil und der Verwaltung. Als beratende Mitglieder sind sie in verschiedenen gemeinderätlichen Ausschüssen und im Jugendgemeinderat vertreten.

Weitere Infos gibt es online unter www.heidelberg.de/kinderbeauftragte.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 6. März 2026, 22:33