Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der Heidelberger Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 5. März 2026 einstimmig den Bebauungsplan zur Änderung im Bereich der Kirschgarten-, Rhein- und Turnerstraße sowie des Lenbachwegs beschlossen. Mit dem Beschluss und dessen Offenlage werden die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine Erweiterung des Englischen Instituts geschaffen.

Das rund 2,6 Hektar große Plangebiet liegt im Zentrum der Südstadt und grenzt im Norden und Westen an bestehende Bebauungspläne sowie an die Konversionsflächen des Mark-Twain-Village. Das Englische Institut verzeichnet seit Jahren eine zunehmende Raumnot, insbesondere im Gymnasium, wo zahlreiche Klassenräume nicht mehr den heutigen Standards entsprechen. Geplant sind daher der Neubau zusätzlicher Unterrichtsräume, eine Mensa sowie eine Dreifeldsporthalle, die sowohl für den Schulbetrieb als auch für den Vereinssport genutzt werden soll.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 6. März 2026, 22:24