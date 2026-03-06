Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(rd/ak) – Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 5. März 2026 einstimmig neue Nutzungsentgelte für die Pferchel- und die Hellenbachgrillhütte beschlossen. Die Anpassung tritt zum 1. April 2026 in Kraft. Grundlage ist die turnusmäßige Überprüfung der Kosten für Bereitstellung und Betrieb. Dazu wurden die Entgelte neu kalkuliert.

Je nach Saison und Nutzungsdauer steigen die Entgelte um 2,50 Euro (Wintersaison, halbtags) bis 9,50 Euro (Sommersaison, ganztags). Die Nutzungsbedingungen werden in Bezug auf die Entgelte angepasst, bleiben im Übrigen aber unverändert. Für Vereine gilt weiterhin eine vergünstigte Nutzung.

Die Grillhütten können online über das Online-Buchungsportal von Natürlich Heidelberg unter www.natuerlich.heidelberg.de gebucht werden.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 6. März 2026, 22:29