05.03.2026, 10:55 Uhr

Weinheim – Durch Weinheims dunkle Gassen: Führung „Auf den Spuren des Nachtwächters“ am 11. März 2026

Spicker als Nachtwächter(1)Weinheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Mit einer stimmungsvollen Zeitreise lädt der Nachtwächter zu einem besonderen Rundgang durch die historische Altstadt von Weinheim ein. Am Mittwoch, 11. März 2026, schwingt der zwielichtige Geselle seine Laterne und nimmt die Teilnehmenden mit auf eine etwa einstündige Tour durch die engen Gassen und dunklen Winkel der Altstadt – dorthin, wo man sich im Mittelalter nicht unbedingt freiwillig hinwagte.

Hinter der Rolle des Nachtwächters steckt der Stadtführer und Historiker Dietmar Spicker, der mit Geschichten und historischen Anekdoten das Leben vergangener Jahrhunderte lebendig werden lässt. Ein wenig Gänsehaut gehört dabei selbstverständlich dazu – ganz so, wie es sich für eine echte Nachtwächterführung gehört.

Die Führung ist Teil des abwechslungsreichen Programms des Weinheimer Stadttourismus. Über das Jahr hinweg bieten zahlreiche Stadtführerinnen und Stadtführer Touren durch die Stadt und die umliegende Landschaft an und zeigen Gästen wie Einheimischen die vielen Facetten Weinheims.

Treffpunkt für die Führung „Auf den Spuren des Nachtwächters“ ist um 20 Uhr am Marktplatzbrunnen vor dem Alten Rathaus. Die Teilnahme kostet 8 Euro. Veranstalter ist die Tourist-Info Weinheim.

Quelle: Stadt Weinheim

Zuletzt aktualisiert am 5. März 2026, 10:55

