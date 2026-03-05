  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

094, Goldene Kreiswappennadeln für Dr. Mollenhauer
05.03.2026, 11:04 Uhr

Südliche Weinstrasse – In der Südpfalz, Europa und Afrika engagiert: Dr. Hans-Werner Mollenhauer erhält Goldene Kreiswappennadel des Landkreises SÜW

094, Goldene Kreiswappennadeln für Dr. MollenhauerSüdliche Weinstrasse / Metropolregion Rhein-Neckar – Dr. Hans-Werner Mollenhauer hat sich nicht nur als langjähriger Facharzt für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde – plastische Operationen – in der Südpfalz und darüber hinaus einen Namen gemacht. Er hat sich auch für die Belange der HNO-Ärztinnen und -Ärzte unter anderem als rheinland-pfälzischer Landesvorsitzender im Deutschen Berufsverband der Hals-Nasen-Ohrenärzte e. V. eingesetzt und Kolleginnen und Kollegen aus ganz Deutschland mehrere Jahre lang im europäischen Fachärzteverband vertreten. Für sein außerordentliches berufspolitisches Engagement hat der 86-Jährige kürzlich von Landrat Dietmar Seefeldt im Kreishaus in Landau die Goldene Kreiswappennadel des Landkreises Südliche Weinstraße erhalten.

„Die Verdienste von Dr. Mollenhauer bleiben auch nach seiner aktiven Zeit als HNO-Arzt ehrungswürdig. Deshalb ist auch die Goldene Kreiswappennadel wohlverdient“, sagte der Landrat bei einer kleinen Feierstunde zu Ehren des pensionierten Mediziners. „Was er für unseren Landkreis durch sein Engagement im damaligen Kreiskrankenhaus Bad Bergzabern, heute Standort des Klinikums Landau-SÜW, sowie für seinen gesamten Berufsstand auch auf europäischer Ebene geleistet hat, verdient großen Respekt“, so Seefeldt weiter.

HNO-Abteilung in Kreiskrankenhaus etabliert
Die Belegabteilung für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde im früheren Kreiskrankenhaus in Bad Bergzabern mit zwölf Betten gründete Mollenhauer im Jahr 1974. Er betrieb diese Praxis bis 2006. Danach zog es ihn für vier Jahre nach Zypern in die Blue Cross Clinic, nachdem Zypern 2004 als EU-Mitglied aufgenommen worden war. 2010 verlegte er dann seinen Kassenarztsitz nach Alzey, wo er bis 2018 tätig war, zuletzt auch als Praxisvertretung. Bereits seit 1988 hat der in Birkenhördt lebende Mediziner regelmäßig Fortbildungen für rheinland-pfälzische HNO-Ärztinnen und -Ärzte organisiert, zuletzt im Dezember 2025.

Neben Beruf und Familie setzte er sich auch berufspolitisch ein: Von 1988 bis 2008 war er Landesvorsitzender des Deutschen Berufsverbandes der HNO-Ärzte in Rheinland-Pfalz, in den 2000er-Jahren auch Bundesvorsitzender. Darüber hinaus war er von 1991 bis 1996 Vorsitzender der Bezirksärztekammer Pfalz (BÄK), später auch der Vorsitzende der rheinland-pfälzischen Gemeinschaft Fachärztlicher Berufsverbände (GFB). Von 1998 bis 2015 vertrat er als Delegierter die niedergelassenen HNO-Ärzte Deutschlands, zusammen mit einem Delegierten der Wissenschaftlichen Gesellschaft in der Union Europeenne, Medcins Spezialistes (UEMS, Europäische Facharztunion), hier als Chairman für „Manpower and Trainiees Exchange Programme“. Die UEMS wurde 1958 von der EU gegründet, um die fachärztliche Versorgung der Bürgerinnen und Bürger in der EU zu harmonisieren.

Für seine Verdienste wurde Mollenhauer bereits von der Bezirksärztekammer Pfalz mit der Tabernaemontanus-Medaille ausgezeichnet. Vom Deutschen Berufsverband der HNO-Ärzte wurde er zum Ehrenmitglied ernannt.

Engagiert in Eritrea
Hans-Werner Mollenhauer bedankte sich herzlich für die Ehrung durch den Landkreis. Er berichtete, dass er – in Ostpreußen geboren – sich in jungen Jahren während seiner Zeit als Oberleutnant bei der Bundeswehr dazu entschloss, Medizin zu studieren, weil er dadurch überall auf der Welt arbeiten könne. Das tat er dann auch, neben Zypern zum Beispiel auch in Eritrea. Damals gab es laut Mollenhauer in Eritrea nur zwei HNO-Ärzte. Zusammen mit Kollegen der Deutschen Gesellschaft für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie e.V. in Bonn wurde der Verein „Medcare for People in Eritrea e.V., übersetzt „Medizinische Versorgung für Menschen in Eritrea“, auf Initiative von Professor Eberhard Stennert gegründet. Dr. Mollenhauer war Vorstandsmitglied. Der Verein hat – auch unterstützt durch Spenden – eine HNO-Klinik in der Hauptstadt Asmara gebaut und sich der Aus- und Weiterbildung von HNO-Fachärzten gewidmet.

Neben zahlreichen ehemaligen Kollegen waren auch Erster Kreisbeigeordneter Georg Kern, Landtagsabgeordneter Sven Koch, Martin Engelhard, Beigeordneter der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern als Vertreter für die verhinderte Bürgermeisterin Kathrin Flory, sowie der in München lebende Sohn des Geehrten Philipp Mollenhauer als Gratulanten ins Kreishaus gekommen.

Bildunterschrift:
1) Von Gratulanten umgeben: Landrat Dietmar Seefeldt (Fünfter von links) überreichte Dr. Hans-Werner Mollenhauer (Siebter von links) neben der Goldenen Kreiswappennadel eine Urkunde. Foto: KV SÜW

Quelle: Kreisverwaltung SÜW

Zuletzt aktualisiert am 5. März 2026, 11:04

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Events.de

    INSERAT

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    März 2026
    M D M D F S S
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • INSERAT

    www.fwrlp.de

    INSERAT

    Claudia Felden FDP

    INSERAT

    Kathrin Hammer SPD

    INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

    MEDIENRANKING 2025 IN DER METROPOLREGION RHEIN-NECKAR – Neue Dynamik im digitalen Wettbewerb

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite
      >> aktuellste Schlagzeilen
      >> Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com