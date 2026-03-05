  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Mannheim verabschiedet Schutzkonzept für inklusiven Kinderschutz

Kinder plueschtiereMannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Stadt Mannheim bekräftigt ihr Engagement für Vielfalt, Diversität und Inklusion und hat eine umfassende Erklärung sowie ein Schutzkonzept für einen inklusiven Kinderschutz vorgelegt. „Inklusiver Kinderschutz bedeutet für uns, jedes Kind in seiner Einzigartigkeit zu sehen und zu schützen. Gerade Kinder mit Behinderungen oder erhöhtem Unterstützungsbedarf dürfen keinem höheren Risiko ausgesetzt sein. Mit unserem Schutzkonzept schaffen wir verbindliche Standards, stärken die Sensibilität aller Beteiligten und sorgen für Strukturen, die Sicherheit, Teilhabe und Respekt garantieren“, erklärt Dirk Grunert, Bürgermeister für Bildung, Jugend und Gesundheit.

Das Schutzkonzept bündelt präventive und intervenierende Maßnahmen und benennt zentrale Anlaufstellen, an die sich Mitarbeitende der Stadtverwaltung bei Fragen oder Beratungsbedarf wenden können. Es wird allen Dienststellen zur Verfügung gestellt, die mit Kindern arbeiten.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Inklusion. Laut UNICEF sind junge Menschen mit Behinderungen häufiger körperlicher und sexualisierter Gewalt sowie Vernachlässigung ausgesetzt als nichtbehinderte Kinder. Mannheim zählt zu den ersten Kommunen, die ein solches inklusives Schutzkonzept entwickelt haben.

Barrierefreiheit und gleichberechtigte Teilhabe
Ziel ist es, in allen Bereichen ein respektvolles, unterstützendes und sicheres Umfeld für jedes Kind zu schaffen und kontinuierlich weiterzuentwickeln. Der Mannheimer Kinderschutz nimmt alle Kinder in den Blick – unabhängig von individuellen Merkmalen, Bedürfnissen oder Behinderungen. Die Stadtverwaltung setzt mit der Erklärung auf den Abbau von Barrieren und auf Strukturen, die jungen Menschen eine sichere und gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglichen.

Für einen wirksamen Kinderschutz arbeiten alle relevanten Organisationen, Behörden und Fachkräfte eng zusammen. Diese Vernetzung schafft eine koordinierte und ganzheitliche Vorgehensweise – von der Früherkennung möglicher Kindeswohlgefährdungen über kontinuierliche Sensibilisierung und Qualifizierung bis hin zu barrierefreien Rahmenbedingungen. Das Wohl des Kindes bildet dabei stets den zentralen Maßstab.

Der Schutzplan ist als dynamisches Konzept angelegt und wird fortlaufend an neue Erkenntnisse und Praxiserfahrungen angepasst.

Erarbeitet wurden die Erklärung und das Schutzkonzept gemeinsam von der Beauftragten für die Belange von Menschen mit Behinderungen (Fachbereich Demokratie und Strategie), Mitarbeitenden der Eingliederungshilfe, der Jugendförderung, des kinderärztlichen Dienstes und des präventiven Kinderschutzes (Jugendamt und Gesundheitsamt) sowie vom Fachdienst Pädagogik (Tageseinrichtungen für Kinder).

Das Schutzkonzept mit wichtigen Kontakten rund um den inklusiven Kinderschutz ist auch für andere Fachkräfte und für Bürger*innen abrufbar unter: https://www.mannheim.de/kinderschutz.

Die Stadt Mannheim nimmt am Programm „Kinderfreundliche Kommunen“ teil und hat sich damit zur Aufgabe gemacht, verstärkt die UN-Kinderrechtskonvention (UN-KrK) umzusetzen. Alle Kinder haben das Recht auf Schutz vor Gewalt, Missbrauch und Ausbeutung. Und junge Menschen mit Behinderung haben Anspruch auf besondere Fürsorge und Förderung, damit sie aktiv und selbstbestimmt am gesellschaftlichen Leben teilhaben können.

Quelle: Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 5. März 2026, 00:12

