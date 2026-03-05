Mannheim – Sitzung des Kreiswahlausschusses für die Landtagswahl 2026

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Sitzung des Kreiswahlausschusses für die Landtagswahl 2026 mit den Wahlkreisen 35 – Mannheim I und 36 – Mannheim II findet am

Donnerstag,12. März 2026, 11 Uhr,

im Florian-Waldeck-Saal, Museum Zeughaus C 5,

statt.

Einziger Tagesordnungspunkt ist die Ermittlung der amtlichen Wahlkreisergebnisse.

Die Sitzung ist öffentlich; alle haben Zutritt.

Quelle: Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 5. März 2026, 00:37