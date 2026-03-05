  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

05.03.2026, 10:49 Uhr

Mannheim – Kamingespräch für pflegende Angehörige

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Austausch, Entlastung und neue Perspektiven

Am Donnerstag, dem 19. März 2026, um 18 Uhr, findet im Gesundheitscafé Schönau, Bromberger Baumgang 12, 68307 Mannheim, ein Kamingespräch für pflegende Angehörige statt.

Diese stehen im Alltag vor vielfältigen Herausforderungen: Die Sorge um einen nahestehenden Menschen entwickelt sich schnell zu einer umfassenden Aufgabe, die viel Zeit, Energie und oft auch die eigene Gesundheit beansprucht. Psychische, emotionale und körperliche Überlastung sind häufige Folgen. Umso wichtiger ist ein stabiles Unterstützungsnetzwerk – denn wer pflegt, braucht selbst Entlastung.

Eine bedeutende Rolle können dabei Selbsthilfegruppen übernehmen. Sie bieten Raum für Austausch, Verständnis und neue Kraft. Bei dem moderierten Kamingespräch am 19. März geben Menschen mit Selbsthilfegruppen-Erfahrung Einblicke in ihre Situation, berichten von ihren Erlebnissen und zeigen auf, wie gegenseitige Unterstützung im Pflegealltag helfen kann.

Die Veranstaltung wird in Kooperation mit dem Gesundheitstreffpunkt Mannheim durchgeführt.

Eingeladen sind pflegende Angehörige, Interessierte sowie alle, die sich über Unterstützungsmöglichkeiten informieren möchten.

Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Weitere Informationen über die Angebote des Gesundheitscafés Schönau unter: www.mannheim.de/gesundheitscafe.

Quelle: Stadt Mannheim

