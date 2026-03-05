Mannheim – Gastfamilien für junge Musiker:innen vom 27. bis 30. Juni gesucht – Orchester des Blue Lake Fine Arts Camp ist zu Gast in Seckenheim – Noch ca. zehn Betten gesucht

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Vom 27. bis zum 30. Juni 2026 gastiert das „Blue Lake International Symphony Orchestra“ aus Michigan, USA, wieder in Seckenheim. Für die jungen Musiker:innen werden in diesem Zeitraum noch weitere Gastfamilien gesucht. Interessierte können sich direkt beim Team an der Erlöserkirche melden (viola.goetz@kbz.ekiba.de). Das Team an der Erlöserkirche (Seckenheim) freut sich, dass auch in diesem Jahr wieder das „Blue Lake Orchestra“ in Mannheim Station macht. Diese Partnerschaft wird seit mehreren Jahren mit Freude gepflegt. Als Dankeschön für die mehrtägige Beherbergung erhalten Jugendlichen aus den Gastfamilien Stipendien, um an dem renommierten Blue Lake Fine Arts Camp, einem Sommercamp für amerikanische Jugendliche, teilzunehmen. Im Juli 2025 konnten vier Jugendliche aus Seckenheim diese reichhaltige Erfahrung machen.

Nicht die Band, sondern das ganze Orchester

Nun ist „Blue Lake International“ wieder auf Europatournee und kommt auch nach Mannheim. „Wir freuen uns sehr auf die Musiker:innen“, sagt Eva Götz, die diesen Austausch gemeinsam mit Vera Onken und Anett Kurse ehrenamtlich organisiert. „Es sind immer sehr schöne Begegnungen mit interessierten und netten Gästen. Zudem sind wir überzeugt, dass es gerade angesichts der aktuellen politischen Entwicklungen wichtig ist, die Freundschaft zwischen Amerikaner:innen und uns zu pflegen“. Aufgrund von Umplanungen kommt nun nicht die Blue-Lake-Band, sondern das deutlich größere Orchester nach Mannheim, das insgesamt 69 Betten benötigt. „Wir haben bereits 59 Betten in Gastfamilien“, berichtet Eva Götz, „doch für die Jugendlichen des gesamten Orchesters brauchen wir noch weitere Gastfamilien.“



Gastfamilie für die jungen Musiker:innen werden. Konzert in der Erlöserkirche

Die Jugendlichen kommen am Samstagabend, 27. Juni, in Seckenheim an. Den Sonntag werden sie mit ihren Gastfamilien verbringen. Die Jugendlichen freuen sich, wenn sie in den Alltag integriert werden oder gemeinsam mit den Gastfamilien etwas erleben oder in der Region sehen können. Am Montag, 29. Juni, besteht das Angebot eines Stadtrundgangs durch die Mannheimer Innenstadt, an dem die Gäste auch ohne ihre Gastgeber teilnehmen können, damit Berufstätige entlastet sind. Am Nachmittag wird das Orchester dann in der Erlöserkirche proben und dort am Abend um 19.30 Uhr ein Konzert spielen. Eintritt frei, Spenden erbeten. Am Dienstag, 30. Juni, bricht das Orchester dann zu seiner nächsten Station in Frankreich auf. Gastgeber:innen auch außerhalb von Seckenheim sind willkommen. Wichtig ist die Bereitschaft, die Jugendlichen nach Seckenheim zu fahren und von dort auch wieder abzuholen. Infos und Kontakt: viola.goetz@kbz.ekiba.de

