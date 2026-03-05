  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Mannheim – Der Vorverkauf für den Ferienexpress beginnt Mitte März – Tages- und Übernachtungsfreizeiten für Kinder und Jugendliche auf der Mannheimer Ferienplattform

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar.

Kinder und Jugendliche, die im Sommer mit dem Mannheimer Ferienexpress „Steig ein“ verreisen oder in Mannheim Abenteuer erleben möchten, können bald ihre Tickets über die Mannheimer Ferienplattform www.ferienplattform-mannheim.de lösen:

• Anmeldestart für die 7- bis 8-tägigen Übernachtungsfreizeiten für Kinder und Jugendliche von 9 bis 15 Jahren ist am 16. März 2026 um 20 Uhr.
• Der Anmeldestart für die Tagesprogramme für Kinder und Jugendliche von 8 bis 15 Jahren in Mannheim ist am 23. März 2026 um 20 Uhr.

Die Plätze werden in der Reihenfolge des Eingangs der Anmeldungen vergeben.

Um den Mannheimer Kindern und Jugendlichen abwechslungsreiche Ferien zu bieten, hat die Jugendförderung im Fachbereich Jugendamt und Gesundheitsamt wieder vielfältige Sommerferienangebote mit mehr als 500 Plätzen vorbereitet: Die mehrtägigen Übernachtungsfreizeiten führen beispielsweise zum Wakeboarden auf den Kleinen Brombachsee, zum Segeltörn aufs niederländische Wattenmeer; sie bieten eine Trekkingwoche am Rheinsteig oder ein Walderlebnis im Schwarzwald. Die Kosten für die Teilnahme an den Übernachtungsfreizeiten mit Zelt liegen zwischen 170 und 220 Euro pro Woche inklusive Verpflegung, Eintritt, An- und Abreise sowie Kursgebühren. Für die Eltern und die angemeldeten Teilnehmer*innen der Übernachtungsfreizeiten werden im Juli Infoabende angeboten, damit sie vorab alle wichtigen Informationen zu den Freizeiten erhalten.

Die mehrtägigen Tagesprogramme bieten Kindern zwischen 8 und 15 Jahren ebenfalls jede Menge Abwechslung. Die Teilnehmenden können auf der Jugendfarm Mannheim Tiere versorgen, gärtnern und bauen oder in der Kunsthalle Mannheim Kunst entdecken und selbst malen und gestalten. Mit dabei sind außerdem das Ausflugsprogramm, Parkour-Trainings, Theater, Kreativangebote, Fahrradausflüge, Abenteuer im Wald oder Tanzangebote. Die Teilnehmenden sind bei den Tagesprogrammen in der Regel von 9 bis 16 Uhr unterwegs. In den Kosten von 50 bis 80 Euro je Woche sind Eintritte, Kursgebühren und Transport enthalten.

Weitere Programme in den Pfingst- und Herbstferien
Die Programme des Ferienexpress „Steig ein“ finden traditionell in den ersten beiden Sommerferienwochen statt. In diesem Jahr gibt es auch einzelne Programme in den Pfingstferien (Jugendfarm) und den Herbstferien (S!ng-Gesangsworkshop). Außerdem gibt es mit dem Angebot „Das ist ja AllerHand!“ in der dritten Sommerferienwoche ein vielfältiges Ferienprogramm bestehend aus Grünholzwerkstatt, Zauberschmiede, Weidenwerkstatt und Feuerküche.

Weitere Informationen und Anmeldung unter: www.ferienplattform-mannheim.de sowie unter https://steigein.majo.de.

Quelle
Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 5. März 2026, 11:28

