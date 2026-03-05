Mannheim – Beschluss der Vollversammlung: Mathias Grimm wird ab dem 1. Juli neuer Hauptgeschäftsführer

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Vollversammlung der Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar hat auf ihrer heutigen Sitzung Mathias Grimm zum neuen Hauptgeschäftsführer ab dem 1. Juli 2026 bestellt. Damit ist die Nachfolge von Dr. Axel Nitschke geregelt, der Ende Juni nach 15 Jahren in dieser Funktion in Ruhestand tritt.

„Mathias Grimm hat in den vergangenen Jahren hervorragende Arbeit geleistet und die Zusammenarbeit mit ihm ist exzellent. Daher ist er im Ehrenamt, in der Mitgliedschaft und bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der IHK hoch angesehen und in der Region bestens vernetzt. Das sind ideale Voraussetzung für seine zukünftige Funktion“, sagte IHK-Präsident Manfred Schnabel bei der Vorstellung des Kandidaten in der Vollversammlung.

„Das klare Votum der Vollversammlung freut mich sehr und wird mir Ansporn sein, mich mit aller Kraft für unsere mehr als 70.000 Mitgliedsunternehmen einzusetzen. Ich bin in der Region tief verwurzelt. Von daher ist es mir eine Ehre, gemeinsam mit den 180 IHK-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen Beitrag zu leisten, den Standort zu sichern und weiterzuentwickeln sowie unsere Mitglieder mit besten Services und effizienter Erfüllung unserer hoheitlichen Aufgaben zu unterstützen“, sagte Mathias Grimm.

Mathias Grimm, Jahrgang 1967, ist am Bodensee und in Tauberbischofsheim aufgewachsen. Nach seinem Jura-Studium in Mannheim, Heidelberg und Montpellier hat Grimm als Anwalt gearbeitet, bevor er 1999 in der IHK begann und für eine Reihe unterschiedlicher Bereiche Verantwortung übernahm. Seit 2015 ist Grimm als kaufmännischer Geschäftsführer für die Bereiche Personal, Finanzen, Facility Management und interne Dienste verantwortlich, seit 2019 darüber hinaus stellvertretender Hauptgeschäftsführer.

Zuletzt aktualisiert am 5. März 2026, 08:47