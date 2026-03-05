Mannheim – Amalie zeigt „AUFBRUCH – Prostitution überwinden“ im Cinema Quadrat

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Dokumentarfilm mit anschließendem Gespräch mit der Filmemacherin.

(04.03.2026) Am Mittwoch, 11. März 2026, lädt Amalie, die Beratungsstelle für Frauen in der Prostitution in Kooperation mit dem Mannheimer Cinema Quadrat zu einem besonderen Kinoabend ein. Gezeigt wird der Dokumentarfilm „AUFBRUCH – Prostitution überwinden“ von Kristine Tauch und Matthias Gathof. Beginn ist um 19:30 Uhr im Cinema Quadrat (K1, 2). Tickets gibt es für 5 Euro an der Abendkasse oder online unter www.cinema-quadrat.de.

Der Film erzählt die Geschichte von Ronja, die nach fast zehn Jahren in der Prostitution den Ausstieg schafft und sich heute aktiv für deren Überwindung einsetzt. Ergänzt durch wissenschaftliche Einordnungen und das Zeugnis eines ehemaligen Freiers beleuchtet der Film eindrücklich, wie eng Prostitution mit gesellschaftlichen Strukturen verbunden ist.

Im Anschluss an die Vorfüh​​rung findet ein Gespräch mit der Filmemacherin Kristine Tauch statt.

Amalie – seit 2013 Beratung für Frauen in der Prostitution

Die Beratungsstelle Amalie des Diakonischen Werks Mannheim berät seit 2013 Frauen, die in der Prostitution tätig sind und unterstützt und begleitet beim Ausstieg. Viele der Frauen befinden sich in prekären Armutssituationen. Amalie bietet psychosoziale Beratung, Begleitung, medizinische Grundversorgung und Ausstiegshilfen an. Die Arbeit wird finanziert durch die Stadt Mannheim, das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration Baden-Württemberg, den Europäischen Sozialfonds und das Diakonische Werk. Weitere Infos unter www.amalie-mannheim.de und www.diakonie-mannheim.de (JeLa)

Quelle: Diakonisches Werk der Evangelischen Kirche Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 5. März 2026, 00:46