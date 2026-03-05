Ludwigshafen – Spannendes Pokalduell für den guten Zweck – 1. FC Kaiserslautern A-Junioren und LSC unterstützen Ludwigshafener Winterhilfe

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Mittwoch, 11. März 2026, steigt auf der Bezirkssportanlage Gartenstadt in Ludwigshafen ein hochkarätiges Nachwuchsfußballspiel: Im Viertelfinale des rheinland-pfälzischen A-Junioren Verbandspokals trifft die Mannschaft des heimischen SLC Ludwigshafen auf die A-Junioren des 1. FC Kaiserslautern. Das Besondere daran: Der gesamte Erlös dieses Spiels kommt einem wichtigen sozialen Projekt zugute.

Der 1. FC Kaiserslautern hat bestätigt, dass er vollständig auf seinen Anteil an den Eintrittserlösen des Spieltages verzichtet. Dadurch fließen 100 Prozent aller Einnahmen des Spieltages vollständig an das gemeinsame Winterhilfeprojekt der Pfarrei Hll. Petrus und Paulus und des Caritas-Zentrums Ludwigshafen.

Die Sportler des LSC hatten bereits im Dezember für das Projekt gesammelt und eine Spende in Höhe von 1.500 Euro überreicht. Bei dieser Gelegenheit hatten sich die Mitglieder des LSC im Prälat-Walzer-Haus informiert, wie der Ablauf eines solchen Mittagessens ist und hatten gesehen, wie sehr diese Spende benötigt wird. Gleichzeitig sahen sie, mit wieviel Herzblut alle Ehrenamtlichen für dieses Projekt einstehen. „Mit dem Besuch dieses Spiels tun die Zuschauer gleich zwei Mal Gutes: Sie unterstützen den Nachwuchsfußball in der Region und helfen direkt Menschen, die in unserer Stadt dringend Unterstützung brauchen“, erläutern die Verantwortlichen von Verein, Pfarrei und Caritas gemeinsam. „Wir freuen uns auf einen spannenden Wettkampf und einen möglichst gut besuchten Platz am 11. März.“

Die Aktion Winterhilfe ging im Winter 2022/2023 an den Start. Ziel ist es, Menschen ein warmes Mittagessen pro Woche anzubieten. Hierbei kommt es nicht darauf an, was die Menschen dazu bringt, dieses Angebot anzunehmen – es wird nicht nach einer Bescheinigung oder nach einem Ausweis gefragt! Und es gibt einen großen Unterschied zu anderen Angeboten: Die Teilnehmenden setzen sich an einen Tisch und werden von Ehrenamtlichen bedient. Bis zu 150 Menschen nutzen das kostenfreie Angebot, das sich seit diesem Winter selbst finanzieren muss und daher auf Spenden angewiesen ist.

Das Pokalspiel findet am Mittwoch, 11. März 2026, auf der Bezirkssportanlage Gartenstadt statt. Der Eingang befindet sich in der Niederfeldstraße 2. Anstoß ist um 19:30 Uhr. Der Eintritt kostet 3 Euro, für Schüler, Studierende, Rentner und Menschen mit Behinderung 2 Euro.(ako)

Quelle: Kath. Stadtdekanat Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 5. März 2026, 11:22