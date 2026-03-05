  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

61766 (002)
05.03.2026, 11:22 Uhr

Ludwigshafen – Spannendes Pokalduell für den guten Zweck – 1. FC Kaiserslautern A-Junioren und LSC unterstützen Ludwigshafener Winterhilfe

61766 (002)Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Mittwoch, 11. März 2026, steigt auf der Bezirkssportanlage Gartenstadt in Ludwigshafen ein hochkarätiges Nachwuchsfußballspiel: Im Viertelfinale des rheinland-pfälzischen A-Junioren Verbandspokals trifft die Mannschaft des heimischen SLC Ludwigshafen auf die A-Junioren des 1. FC Kaiserslautern. Das Besondere daran: Der gesamte Erlös dieses Spiels kommt einem wichtigen sozialen Projekt zugute.

Der 1. FC Kaiserslautern hat bestätigt, dass er vollständig auf seinen Anteil an den Eintrittserlösen des Spieltages verzichtet. Dadurch fließen 100 Prozent aller Einnahmen des Spieltages vollständig an das gemeinsame Winterhilfeprojekt der Pfarrei Hll. Petrus und Paulus und des Caritas-Zentrums Ludwigshafen.

Die Sportler des LSC hatten bereits im Dezember für das Projekt gesammelt und eine Spende in Höhe von 1.500 Euro überreicht. Bei dieser Gelegenheit hatten sich die Mitglieder des LSC im Prälat-Walzer-Haus informiert, wie der Ablauf eines solchen Mittagessens ist und hatten gesehen, wie sehr diese Spende benötigt wird. Gleichzeitig sahen sie, mit wieviel Herzblut alle Ehrenamtlichen für dieses Projekt einstehen. „Mit dem Besuch dieses Spiels tun die Zuschauer gleich zwei Mal Gutes: Sie unterstützen den Nachwuchsfußball in der Region und helfen direkt Menschen, die in unserer Stadt dringend Unterstützung brauchen“, erläutern die Verantwortlichen von Verein, Pfarrei und Caritas gemeinsam. „Wir freuen uns auf einen spannenden Wettkampf und einen möglichst gut besuchten Platz am 11. März.“

Die Aktion Winterhilfe ging im Winter 2022/2023 an den Start. Ziel ist es, Menschen ein warmes Mittagessen pro Woche anzubieten. Hierbei kommt es nicht darauf an, was die Menschen dazu bringt, dieses Angebot anzunehmen – es wird nicht nach einer Bescheinigung oder nach einem Ausweis gefragt! Und es gibt einen großen Unterschied zu anderen Angeboten: Die Teilnehmenden setzen sich an einen Tisch und werden von Ehrenamtlichen bedient. Bis zu 150 Menschen nutzen das kostenfreie Angebot, das sich seit diesem Winter selbst finanzieren muss und daher auf Spenden angewiesen ist.

Das Pokalspiel findet am Mittwoch, 11. März 2026, auf der Bezirkssportanlage Gartenstadt statt. Der Eingang befindet sich in der Niederfeldstraße 2. Anstoß ist um 19:30 Uhr. Der Eintritt kostet 3 Euro, für Schüler, Studierende, Rentner und Menschen mit Behinderung 2 Euro.(ako)

Quelle: Kath. Stadtdekanat Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 5. März 2026, 11:22

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Events.de

    INSERAT

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    www.fwrlp.de

    INSERAT

    Claudia Felden FDP

  • DER MRN-EVENTS-KALENDER


    >> ZUM EVENTKALENDER

  • NÄCHSTE EVENTS

    Veranstaltungen

    Kalender von Veranstaltungen

    Montag
    Dienstag
    Mittwoch
    Donnerstag
    Freitag
    Samstag
    Sonntag
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    2 Veranstaltungen,
    8 Veranstaltungen,
    + 4 Mehr
    10 Veranstaltungen,
    + 6 Mehr
    9 Veranstaltungen,
    + 5 Mehr
    3 Veranstaltungen,
    3 Veranstaltungen,
    4 Veranstaltungen,
    6 Veranstaltungen,
    + 2 Mehr
    8 Veranstaltungen,
    + 4 Mehr
    10 Veranstaltungen,
    Ludwigshafen – Ditzners Kino Roulette: 100 Jahre „Die Abenteuer des Prinzen Achmed“
    Ludwigshafen – Ditzners Kino Roulette: 100 Jahre „Die Abenteuer des Prinzen Achmed“
    + 4 Mehr
    10 Veranstaltungen,
    + 4 Mehr
    15 Veranstaltungen,
    Ludwigshafen – Wilhelm-Hack-Museum: Öffentliche Führungen im März
    Ludwigshafen – Wilhelm-Hack-Museum: Öffentliche Führungen im März
    + 8 Mehr
    9 Veranstaltungen,
    Schifferstadt -„Starke Frauen“ Buch-Blind-Date in der Stadtbücherei!
    Schifferstadt -„Starke Frauen“ Buch-Blind-Date in der Stadtbücherei!
    Schifferstadt -„Starke Frauen“ Buch-Blind-Date in der Stadtbücherei!
    Schifferstadt -„Starke Frauen“ Buch-Blind-Date in der Stadtbücherei!
    Sonst Schoko – Eiskauf mit Schwierigkeiten
    Theater im Pfalzbau – Kinder- & Jugendtheater präsentiert für Kinder ab 6 Jahren „Sonst Schoko – Eiskauf mit Schwierigkeiten“
    + 1 Mehr
    8 Veranstaltungen,
    Mrn news platzhalter logo 5
    Virtual Veranstaltung
    Landau – Online-Vortrag „PAS-Studie: Eltern, Entfremdung und Geschlechterrollen
    + 1 Mehr
    13 Veranstaltungen,
    + 6 Mehr
    11 Veranstaltungen,
    + 4 Mehr
    9 Veranstaltungen,
    04 03 2026 2. Zukunftswerkstatt
    Landau – Wie geht es weiter im Landauer Quartier Innenstadt Nordost? Einladung zur zweiten Zukunftswerkstatt am 13. März
    + 2 Mehr
    18 Veranstaltungen,
    Speyer – „Tag der Druckkunst“: Druckerwochenende mit Peter Zaumseil
    Speyer – „Tag der Druckkunst“: Druckerwochenende mit Peter Zaumseil
    Brave screenshot www.aikq.de (40)ZZZ
    Ludwigshafen – Sparkasse Vorderpfalz präsentiert Karrieremöglichkeiten auf der Jobmesse meineZukunft! Speyer
    + 11 Mehr
    12 Veranstaltungen,
    + 5 Mehr
    6 Veranstaltungen,
    9 Veranstaltungen,
    + 2 Mehr
    8 Veranstaltungen,
    + 1 Mehr
    8 Veranstaltungen,
    + 1 Mehr
    6 Veranstaltungen,
    11 Veranstaltungen,
    + 4 Mehr
    7 Veranstaltungen,
    IniDill IdEdB Ch.Jai Gonzales UT2024 Foto Guenter Kraemmer DSC00336
    Heidelberg – Unterwegstheater: „In der Einsamkeit der Baumwollfelder – Deals unter Ausschluss der Öffentlichkeit“ mit Ini Dill
    3 Veranstaltungen,