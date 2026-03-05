Ludwigshafen – Der Förderverein der Jakobuskirche Ludwigshafen-Oggersheim e.V. lädt zur Mitgliederversammlung in die Unterkirche der Jakobuskirche

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Der Förderverein der Jakobuskirche Ludwigshafen-Oggersheim e.V. lädt am Sonntag, 15. März 2026, um 11:15 Uhr zur Mitgliederversammlung in die Unterkirche der Jakobuskirche in der Karl-Kreuter-Straße 7 in Ludwigshafen-Oggersheim ein.

An diesem Tag informiert der Verein über die aktuelle Entwicklung rund um die Jakobuskirche sowie über Projekte und Aktivitäten, mit denen der Förderverein seit vielen Jahren das kirchliche Leben vor Ort unterstützt. Der Förderverein wurde 1994 anlässlich des fünfjährigen Bestehens der Kirchengemeinde Jakobus in Oggersheim-Melm gegründet. Seitdem engagieren sich zahlreiche Ehrenamtliche mit vielfältigen Aktionen dafür, das Gemeindehaus und die kirchlichen Einrichtungen in einem sehr guten Zustand zu erhalten und das Gemeindeleben zu fördern. Gerade in Zeiten tiefgreifender Veränderungen und finanzieller Herausforderungen innerhalb der rheinland-pfälzischen Landeskirche gewinnt dieses bürgerschaftliche Engagement zunehmend an Bedeutung. Der Förderverein zeigt, wie durch gemeinschaftliche Initiative und ehrenamtlichen Einsatz kirchliche Gebäude erhalten und lebendige Begegnungsorte gesichert werden können. Zur Mitgliederversammlung sind nicht nur Vereinsmitglieder, sondern ausdrücklich auch interessierte Bürgerinnen und Bürger eingeladen. Wer sich darüber informieren möchte, wie Kirchengebäude trotz knapper werdender finanzieller Mittel erhalten werden können und welche Rolle engagierte Fördervereine dabei spielen, erhält an diesem Vormittag Einblicke aus erster Hand. Der Förderverein freut sich auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher sowie auf einen offenen Austausch über die Zukunft der Jakobuskirche und ihrer Gemeinde.

