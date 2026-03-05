Landau – Wie geht es weiter im Landauer Quartier Innenstadt Nordost? Einladung zur zweiten Zukunftswerkstatt am 13. März

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar – Aus Industrie wird Zukunft: Zwischen Nordring und Industriestraße entsteht ein lebendiger Stadtteil, in dem Bürgerinnen und Bürger eingeladen sind, diesen Wandel aktiv mitzugestalten. Am Freitag, 13. März, lädt die Stadt Landau von 17:30 bis 19:30 Uhr zur zweiten Zukunftswerkstatt für das Quartier Innenstadt Nordost ein. Die Veranstaltung findet im Pfarrheim Heilig Kreuz in der Augustinergasse 1 statt. Vorgestellt wird der Entwurf des städtebaulichen Strukturkonzepts für das Gebiet, der auf den Ergebnissen der bisherigen Bürgerbeteiligung aufbaut. Zudem informiert die Stadt über den ersten formellen Beteiligungsschritt im Bebauungsplanverfahren B10 Ostring/Industriestraße.

Das Quartier befindet sich im Wandel: Wie soll es künftig aussehen? Was geschieht mit bisherigen Gewerbeflächen? Und wie lassen sich Straßen, Plätze und Gebäude so gestalten, dass sie zukunftsfähig und identitätsstiftend sind? Antworten darauf liefert das Strukturkonzept, das die Stadt derzeit erarbeitet und nun im Entwurf vorstellt. Es baut auf städtebaulichen Analysen und Ergebnissen der bisherigen Bürgerbeteiligung auf, definiert städtebaulichen Leitlinien und bildet die Grundlage für alle weiteren Planungen. In den kommenden Jahren soll hier eine lebenswerte und klimagerechte Entwicklung entstehen – mit hoher Aufenthaltsqualität sowie Raum für mehr Grün, generationenübergreifendes Wohnen, Kreativität, Sport und Kultur.

„Mit dem Stadtumbau Innenstadt Nordost gehen wir den nächsten Schritt: Aus ersten Konzepten wird nun eine verbindliche Bauleitplanung“, erläutert Oberbürgermeister Dominik Geißler. „In der zweiten Zukunftswerkstatt zeigen wir, was aus den bisherigen Anregungen geworden ist und welche konkreten Perspektiven sich daraus ergeben. Gleichzeitig informieren wir über die frühzeitige Beteiligung im Bebauungsplanverfahren B10 Ostring/Industriestraße und freuen uns über alle, die sich mit ihren Ideen und Hinweisen einbringen.“

In der zweiten Zukunftswerkstatt erhalten alle Interessierten in einem informativen Vortrag sowie an einer Wandzeitung mit individuellen Nachlese-Möglichkeiten spannende Ein- und Ausblicke in die Planungswerkstatt des städtebaulichen Strukturkonzepts. Alle sind dazu eingeladen die zentralen Inhalte aus verschiedenen Perspektiven zu kommentieren. In einem zweiten Veranstaltungsteil informiert die Stadt über den ersten formellen Beteiligungsschritt im Bebauungsplanverfahren B10 Ostring/Industriestraße.

Die frühzeitige Beteiligung im Bebauungsplanverfahren findet vom 16. März bis einschließlich 13. April statt. Sie bietet die Gelegenheit, sich über die Ziele, Zwecke und voraussichtlichen Auswirkungen des Bebauungsplans B10 zu informieren und dazu schriftlich Stellung zu nehmen. In diesem Zeitraum können sich Bürgerinnen und Bürger online unter www.landau.de/öffentliche-Auslegungen beteiligen.

Bildunterschrift: Die erste Zukunftswerkstatt war gut besucht und auch jetzt haben die Bürgerinnen und Bürger im Landauer Quartier Innenstadt Nordost wieder die Chance, sich bei der zweiten Zukunftswerkstatt einzubringen und zu informieren. (Quelle: Stadt Landau)

Quelle: Pressemitteilung der Stadt Landau in der Pfalz.

Zuletzt aktualisiert am 5. März 2026, 00:03