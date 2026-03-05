Landau – Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kind

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 04.03.2026 befuhr gegen 07:40 Uhr eine 9 Jährige verbotswidrig mit ihrem Fahrrad den Fußgängerüberweg im Westring in Landau. Ein 28 jähriger Pkw Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Mädchen. Die 9 Jährige stürzte und klagte vor Ort über Schmerzen im Handgelenk. Sie wurde zur weiteren medizinischen Abklärung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Glücklicherweise konnten dort keine weiteren Verletzungen festgestellt werden.
Quelle
Polizeiinspektion Landau
Zuletzt aktualisiert am 5. März 2026, 09:14