05.03.2026, 0:23 Uhr

Landau – Tieren begegnen – Freude erleben: Eine Erlebnisführung für Menschen im Zoo

PXL 20241218 094726381.MP (1)Landau / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Donnerstag, 26. März, laden die Zooschule Landau und das Forum Demenz (Kreis SÜW und Stadt Landau) von 15 bis 17 Uhr zu einer Erlebnisführung ein. Das Angebot richtet sich an Menschen mit kognitiven Einschränkungen sowie an ihre Begleiterinnen und Begleiter. Die Veranstaltung möchte eine kleine Auszeit vom Alltag ermöglichen. Die Begegnung mit den Zootieren kann schöne Erinnerungen wecken und zugleich das Wohlbefinden stärken.

Die Veranstaltung beginnt mit einer kleinen „Kaffeerunde“, bei der sich alle in entspannter Atmosphäre kennenlernen können. Anschließend wird ein kleines Tier vorgestellt, das auch vorsichtig berührt werden darf. Bei einem kurzen Rundgang durch den Zoo werden gemeinsam ausgewählte Tiere beobachtet. Das geschulte Team der Zooschule präsentiert dabei außerdem Felle, Schädel, Federn und weitere spannende Präparate.

Dank einer großzügigen Spende ist die Teilnahme kostenfrei, auch der Zooeintritt ist inbegriffen. Anmeldungen nimmt die Zooverwaltung montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr telefonisch unter 06341 – 137011 entgegen. Weitere Informationen erhalten Interessierte in der Sprechstunde der Zooschule montags von 15.30 bis 16.30 Uhr ebenfalls telefonisch. Treffpunkt am Veranstaltungstag ist die Zookasse.
Der Zoo behält sich immer vor, Veranstaltungen u.a. witterungsbedingt abzusa­gen oder zeitlich abzukürzen.

Bild-Quelle: Zooschule Landau

Quelle: Zoo Landau

