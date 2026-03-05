Landau – Schulbuchausleihe im Landkreis Südliche Weinstraße – Aushilfskräfte gesucht

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Das Schulbuchteam der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße sucht für die Schulbuchausleihe Aushilfskräfte. Die Beschäftigung erfolgt im Rahmen eines kurzfristigen Beschäftigungsverhältnisses oder auf 603-Euro-Basis (Minijob) und wird mit einem Stundenlohn von 13,90 Euro vergütet. Das Mindestalter beträgt 18 Jahre.

Für folgende Aufgaben wird die zusätzliche Arbeitskraft benötigt:

• für die Rücknahme der ausgeliehenen Schulbücher zwischen 15. und 26. Juni, montags bis freitags von voraussichtlich 7.30 bis 16 Uhr an den Schulstandorten in Annweiler, Bad Bergzabern, Edenkoben, Herxheim und Maikammer-Hambach.

• für die Paketierung, also das Zusammenstellen der Schulbuchpakete für das kommende Schuljahr, vom 20. bis 31. Juli, montags bis freitags, voraussichtlich von 8 bis 16 Uhr, in Landau.

• für die Ausgabe der neuen Schulbücher vom 3. bis 6. August von voraussichtlich 7.30 bis 17 Uhr an den jeweiligen Schulstandorten in Annweiler, Bad Bergzabern, Edenkoben und Herxheim.

Wer Interesse hat, bei der Schulbuchausleihe mitzuhelfen, sollte flexibel, teamfähig und körperlich belastbar sein. Interessentinnen und Interessenten können sich bis zum 15. April bewerben, per E-Mail an schulabteilung@suedliche-weinstrasse.de. Bei weiteren Fragen steht das Schulbuchteam telefonisch unter 06341 940-180 oder per E-Mail an genannte Adresse zur Verfügung.

