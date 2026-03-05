Landau – Fernwärme in Landau: Infoabend für Anliegerinnen und Anlieger des Wolfswegs am Donnerstag, 12. März

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Die klimaneutrale Stadt Landau nimmt weiter Gestalt an: Während ab Mitte März bereits der Ausbau des Wärmenetzes in der Reiterstraße sowie in Teilen der Moltkestraße und des Marienringes erfolgt, werden im Mai auch die Gebäude im Wolfsweg an das klimafreundliche Fernwärmenetz angeschlossen. Vor dem Start der Bauarbeiten findet daher am Donnerstag, 12. März, um 18 Uhr eine Informationsveranstaltung für die Anliegerinnen und Anlieger der Straße statt. Eingeladen wird in das Foyer des Entsorgungs- und Wirtschaftsbetriebs Landau (EWL), Georg-Friedrich-Dentzel-Straße 1. Im Wolfsweg wird voraussichtlich ab Mai zur Anbindung an das bestehende Fernwärmenetz im Wohnpark Am Ebenberg eine neue Leitung verlegt. Zudem erneuern die EnergieSüdwest AG (ESW) und der EWL ihre Ver- und Entsorgungsleitungen in der Straße. Durch diese Maßnahmen werden etwa 75 Prozent der Straßenoberfläche beansprucht. Dies bietet die Gelegenheit, die baulich sehr desolate Straße komplett zu erneuern und neu zu gestalten.

Die während der Bauzeit entstehenden Herausforderungen und Belastungen können leider nicht immer vermieden werden. Damit aber alle Anliegerinnen und Anlieger gut darüber informiert sind, sprechen Vertreterinnen und Vertreter der ESW und des EWL sowie der Stadtverwaltung Landau über den geplanten Bauablauf sowie die begleitenden Maßnahmen. Aktuelle Informationen zum Fernwärmeausbau, Ansprechpersonen und Kontaktmöglichkeiten sind auf dem städtischen Klimaschutzportal zu finden: https://landau.klimaschutzportal.rlp.de/portal/startseite/waerme/fernwaermeausbau.

Alle aktuellen Baustellen in der Stadt Landau finden sich im GeoPortal Landau unter: maps.landau.de/baustellen.

Quelle: Stadt Landau

Zuletzt aktualisiert am 5. März 2026, 09:52