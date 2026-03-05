  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Straße
05.03.2026, 9:52 Uhr

Landau – Fernwärme in Landau: Infoabend für Anliegerinnen und Anlieger des Wolfswegs am Donnerstag, 12. März

StraßeLandau/Metropolregion Rhein-Neckar. Die klimaneutrale Stadt Landau nimmt weiter Gestalt an: Während ab Mitte März bereits der Ausbau des Wärmenetzes in der Reiterstraße sowie in Teilen der Moltkestraße und des Marienringes erfolgt, werden im Mai auch die Gebäude im Wolfsweg an das klimafreundliche Fernwärmenetz angeschlossen. Vor dem Start der Bauarbeiten findet daher am Donnerstag, 12. März, um 18 Uhr eine Informationsveranstaltung für die Anliegerinnen und Anlieger der Straße statt. Eingeladen wird in das Foyer des Entsorgungs- und Wirtschaftsbetriebs Landau (EWL), Georg-Friedrich-Dentzel-Straße 1. Im Wolfsweg wird voraussichtlich ab Mai zur Anbindung an das bestehende Fernwärmenetz im Wohnpark Am Ebenberg eine neue Leitung verlegt. Zudem erneuern die EnergieSüdwest AG (ESW) und der EWL ihre Ver- und Entsorgungsleitungen in der Straße. Durch diese Maßnahmen werden etwa 75 Prozent der Straßenoberfläche beansprucht. Dies bietet die Gelegenheit, die baulich sehr desolate Straße komplett zu erneuern und neu zu gestalten.

Die während der Bauzeit entstehenden Herausforderungen und Belastungen können leider nicht immer vermieden werden. Damit aber alle Anliegerinnen und Anlieger gut darüber informiert sind, sprechen Vertreterinnen und Vertreter der ESW und des EWL sowie der Stadtverwaltung Landau über den geplanten Bauablauf sowie die begleitenden Maßnahmen. Aktuelle Informationen zum Fernwärmeausbau, Ansprechpersonen und Kontaktmöglichkeiten sind auf dem städtischen Klimaschutzportal zu finden: https://landau.klimaschutzportal.rlp.de/portal/startseite/waerme/fernwaermeausbau.

Alle aktuellen Baustellen in der Stadt Landau finden sich im GeoPortal Landau unter: maps.landau.de/baustellen.

Quelle: Stadt Landau

Zuletzt aktualisiert am 5. März 2026, 09:52

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Events.de

    INSERAT

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    www.fwrlp.de

    INSERAT

    Claudia Felden FDP

  • DER MRN-EVENTS-KALENDER


    >> ZUM EVENTKALENDER

  • NÄCHSTE EVENTS

    Veranstaltungen

    Kalender von Veranstaltungen

    Montag
    Dienstag
    Mittwoch
    Donnerstag
    Freitag
    Samstag
    Sonntag
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    2 Veranstaltungen,
    8 Veranstaltungen,
    + 4 Mehr
    10 Veranstaltungen,
    + 6 Mehr
    9 Veranstaltungen,
    + 5 Mehr
    3 Veranstaltungen,
    3 Veranstaltungen,
    4 Veranstaltungen,
    6 Veranstaltungen,
    + 2 Mehr
    8 Veranstaltungen,
    + 4 Mehr
    10 Veranstaltungen,
    Ludwigshafen – Ditzners Kino Roulette: 100 Jahre „Die Abenteuer des Prinzen Achmed“
    Ludwigshafen – Ditzners Kino Roulette: 100 Jahre „Die Abenteuer des Prinzen Achmed“
    + 4 Mehr
    10 Veranstaltungen,
    + 4 Mehr
    15 Veranstaltungen,
    Ludwigshafen – Wilhelm-Hack-Museum: Öffentliche Führungen im März
    Ludwigshafen – Wilhelm-Hack-Museum: Öffentliche Führungen im März
    + 8 Mehr
    9 Veranstaltungen,
    Schifferstadt -„Starke Frauen“ Buch-Blind-Date in der Stadtbücherei!
    Schifferstadt -„Starke Frauen“ Buch-Blind-Date in der Stadtbücherei!
    Schifferstadt -„Starke Frauen“ Buch-Blind-Date in der Stadtbücherei!
    Schifferstadt -„Starke Frauen“ Buch-Blind-Date in der Stadtbücherei!
    Sonst Schoko – Eiskauf mit Schwierigkeiten
    Theater im Pfalzbau – Kinder- & Jugendtheater präsentiert für Kinder ab 6 Jahren „Sonst Schoko – Eiskauf mit Schwierigkeiten“
    + 1 Mehr
    8 Veranstaltungen,
    Mrn news platzhalter logo 5
    Virtual Veranstaltung
    Landau – Online-Vortrag „PAS-Studie: Eltern, Entfremdung und Geschlechterrollen
    + 1 Mehr
    13 Veranstaltungen,
    + 6 Mehr
    11 Veranstaltungen,
    + 4 Mehr
    9 Veranstaltungen,
    04 03 2026 2. Zukunftswerkstatt
    Landau – Wie geht es weiter im Landauer Quartier Innenstadt Nordost? Einladung zur zweiten Zukunftswerkstatt am 13. März
    + 2 Mehr
    18 Veranstaltungen,
    Speyer – „Tag der Druckkunst“: Druckerwochenende mit Peter Zaumseil
    Speyer – „Tag der Druckkunst“: Druckerwochenende mit Peter Zaumseil
    Brave screenshot www.aikq.de (40)ZZZ
    Ludwigshafen – Sparkasse Vorderpfalz präsentiert Karrieremöglichkeiten auf der Jobmesse meineZukunft! Speyer
    + 11 Mehr
    12 Veranstaltungen,
    + 5 Mehr
    6 Veranstaltungen,
    9 Veranstaltungen,
    + 2 Mehr
    8 Veranstaltungen,
    + 1 Mehr
    8 Veranstaltungen,
    + 1 Mehr
    6 Veranstaltungen,
    11 Veranstaltungen,
    + 4 Mehr
    7 Veranstaltungen,
    IniDill IdEdB Ch.Jai Gonzales UT2024 Foto Guenter Kraemmer DSC00336
    Heidelberg – Unterwegstheater: „In der Einsamkeit der Baumwollfelder – Deals unter Ausschluss der Öffentlichkeit“ mit Ini Dill
    3 Veranstaltungen,