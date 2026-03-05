  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Sirene auf Dach
05.03.2026, 0:01 Uhr

Hockenheim – Achtung! Sirenentest am 6. März

Sirene auf DachHockenheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Sirenensystem wird ausgebaut | Testauslösung am 6. März.

Aktuell wird in Hockenheim ein Sirenenwarnsystem eingerichtet, um die Bevölkerung im Falle bestimmter Gefahren warnen zu können. Drei Sirenen konnten bereits in Betrieb genommen werden, zwei weitere werden Anfang März installiert und getestet.

Die bereits aktiven Sirenen befinden sich am Pumpwerk, an der Rudolf-Harbig-Halle in der Arndtstraße sowie am Feuerwehr-Gerätehaus in der Ernst-Wilhelm-Sachs-Straße. Ergänzt werden diese Standorte durch jeweils eine Sirene auf dem Bauhofgelände sowie in der Eisenbahnstraße.

Im Rahmen der Installationsarbeiten werden vereinzelt Alarmtöne ausgegeben, um die Funktionsfähigkeit der Sirenen zu testen. Am Freitag, den 6. März 2026, werden nach Abschluss der Installation alle fünf Sirenen ausgelöst und alle Alarmsignale nacheinander aktiviert. Diese Probeauslösung umfasst pro Sirene jeweils einen Feueralarm (eine Minute Dauerton, zweimal unterbrochen), eine Warnung der Bevölkerung (eine Minute auf- und abschwellender Warnton) und im Anschluss die Entwarnung (eine Minute Dauerton). Die Testalamierungen starten frühestens um 8:30 Uhr und werden voraussichtlich spätestens um 12:00 Uhr abgeschlossen sein.

Bei allen Sirenentönen, die am 6. März 2026 zu hören sind, handelt es sich um Testläufe. Es besteht kein Grund zur Sorge und es herrscht keine Gefahrensituation. Die Bevölkerung wird darauf hingewiesen, bitte NICHT den Notruf zu wählen.

Für Fragen stehen Ihnen Dominik Bertram vom Fachbereich Bürgerservice der Stadt Hockenheim (Tel. 06205/21-2301) sowie die Freiwilligen Feuerwehr Hockenheim (Tel. 06205/30859-0) gerne zur Verfügung.

Quelle: Stadt Hockenheim

Zuletzt aktualisiert am 5. März 2026, 00:01

