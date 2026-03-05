Hirschberg – Lokalderby der S3L-Handballer gegen Schwetzingen

Hirschberg / Weinheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Die erste Herrenmannschaft der Spielgemeinschaft S3L spielt zuhause gegen die HG Oftersheim/Schwetzingen.

Mit breiter Brust erwarten die Bergsträßer Handballer die HG Oftersheim/Schwetzingen zum Lokalderby: Nach mehreren guten Spielen in Folge und dem deutlichen Sieg zuletzt auswärts gegen den TSV Neuhausen/Filder ist das Selbstbewusstsein groß. „Die Mannschaft ist mental sehr gut aufgestellt“, bestätigt Trainer Florian Taafel. Auch gesundheitlich sind fast alle fit; hinter dem Einsatz von Tim Götz und Lucas Bauer steht allerdings noch ein Fragezeichen, Nikola Sorda bleibt weiter verletzt.

„Wir freuen uns richtig auf das Derby“, bestätigt der Coach, „damit bleibt die Motivation hoch und wir hoffen, an unsere Erfolge in den letzten Spielen anknüpfen zu können“. Auf jeden Fall will der Trainer früh in Führung gehen und der HG gleich zeigen, dass es für sie in der Heinrich-Beck Halle nur wenig zu holen gibt. Gleichwohl wird auch dieses Spiel nicht einfach: Oftersheim/Schwetzingen steht enorm unter Druck und kämpft gegen den Abstieg. Mit Platz 14 steht die HG auf einem Relegationsplatz – mit relativ großem Abstand zum TV Erlangen-Bruck auf dem 13. Platz.

„Wenn wir konzentriert bleiben und unser Spiel aus den letzten Begegnungen mitnehmen, kann eigentlich nichts passieren“, ist sich der Coach sicher, Dabei setzt er auch auf die neue Taktik, die bereits beim Spiel gegen Neuhausen zum Einsatz kam. Dabei setzte der Trainer immer mal wieder vier Rückrumspieler ein und verzichtete dafür auf den Kreisläufer, dies vor allem, um Niklas Krämer zu entlasten. Gegen Neuhausen war die neue Variante erfolgreich, ob sie nun auch gegen Schwetzingen gespielt wird, ließ Florian Taafel noch offen.

In jedem Fall aber hofft das ganze S3L-Team auf breite Unterstützung durch die Fans. Einmal mehr gilt: „Alle in die Halle“. Zum Lokalderby werden auch viele Fans aus Schwetzingen anreisen werden und auch unter den Spielern sind bekannte Gesichter. Man kennt sich, man schätzt sich, doch Geschenke wird es am Samstag nicht geben. Rund um das Spiel sind einige Attraktionen im Foyer geplant, zum Beispiel ein Glücksrad von Venice Beach mit attraktiven Preisen. Präsentiert wird das Lokalderby in der Heinrich-Beck Halle in Leutershausen von der Firma Lieblang.

In der Tabelle der dritten Handball-Liga Staffel Süd liegt die S3L weiter auf dem 11. Platz (19:23), die HG Oftersheim/Schwetzingen belegt nach einer deutlichen Niederlage zuhause gegen den Tabellenführer SV Salamander Kornwestheim den 14. Tabellenplatz (10:32). Anwurf gegen Oftersheim/Schwetzingen ist am kommenden Samstag, den 07.03. um 19:30 Uhr. feh

Quelle: Spilegemeinschaft S3L

Zuletzt aktualisiert am 5. März 2026, 00:31