Heppenheim – Kinderbetreuung: Krümelkinder beziehen neue Räumlichkeiten

Heppenheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Stadt Heppenheim freut sich, dass die Kindertagesstätte „Krümelkinder“ in ihre neuen Räumlichkeiten in die Rudo-Schwarz-Straße 2 zieht. Die Kinderbetreuung wird in einem neuen Gebäude unter dem bekannten Namen „Krümelkinder“ fortgeführt und erweitert.

Der Umzug findet in der Zeit vom 13. bis 17. April 2026 statt. In diesem Zeitraum bleibt die Kindertagesstätte geschlossen. Ab Montag, dem 20. April 2026, steht die Kita den Kindern und Familien wieder im gewohnten Umfang zur Verfügung.

Quelle: Stadt Heppenheim

Zuletzt aktualisiert am 5. März 2026, 00:05