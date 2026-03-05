Frankenthal – Kontrollstelle in der Mahlastraße

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 04.03.2026 wurde im Zeitraum zwischen 12:15 Uhr und 13:45 Uhr durch Polizeikräfte hiesiger Dienststelle eine stationäre Kontrollstelle in der Mahlastraße in Frankenthal eingerichtet. Zur Durchführung der Kontrollmaßnahmen wurde auch ein ziviles Einsatzfahrzeug der Polizei eingesetzt. Im Rahmen der Kontrollstelle konnten mehrere Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung festgestellt und geahndet werden.
Zuletzt aktualisiert am 5. März 2026, 09:57