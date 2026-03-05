Frankenthal – Business-Lunch am 6. März beim GLEIS4

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar – Zum nächsten Business-Lunch lädt Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer am Freitag, 6. März um 12 Uhr im Kulturzentrum Gleis4 in der Eisenbahnstraße 82 ein. Beim Netzwerktreffen der Frankenthaler Wirtschaftstreibenden nehmen wie gewohnt Vertreter des Stadtvorstands und der Stabsstelle Strategie, Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung teil.

In wechselnden Lokalitäten und bei ungezwungener Atmosphäre soll jeweils der persönliche Austausch und die Vernetzung lokaler Akteure intensiviert werden. Außerdem informiert der Oberbürgermeister kurz über aktuelle Themen.

Alle Interessierten aus Handel, Gastronomie, Handwerk usw. sind herzlich eingeladen. Um Voranmeldung per Mail an wirtschaftsfoerderung@frankenthal.de wird gebeten.

Wer künftig regelmäßige Informationen über Aktivitäten und Aktionen der Wirtschaftsförderung erhalten möchte, kann sich unter www.frankenthal.de/wirtschaftsförderung in den E-Mail-Verteiler eintragen.

Quelle: Stadt Frankenthal

Zuletzt aktualisiert am 5. März 2026, 11:02