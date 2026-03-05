  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

05.03.2026, 10:52 Uhr

Frankenthal – 51. Strohhutfest – Kinderstrohhutfestbutton: Motiv gesucht

Kinderstrohhutfest Buttonmotiv Plakat Kijub FTFrankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar – Das Kinderstrohhutfest ist fester Bestandteil des Frankenthaler Strohhutfestes und findet auch 2026 wieder auf der Willy-Brandt-Anlage statt.
Täglich von 14 bis 18 Uhr erwartet Kinder dort ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm sowie zahlreiche Mitmachstände.

Ein besonderer Teil der Vorbereitungen ist seit 2023 der Malwettbewerb für das offizielle Buttonmotiv des Kinderstrohhutfestes.
Dabei gestalten Kinder und Jugendliche selbst das Motiv und auch über das Gewinnerbild entscheiden ausschließlich sie. Erwachsene haben bei der Abstimmung bewusst kein Mitspracherecht.

Unter dem Motto „Dein Frankenthal – Dein Kinderstrohhutfest“ können Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre ihre Entwürfe einreichen. Das Motiv muss in einen Kreis mit einem Durchmesser von 16 Zentimetern passen. Eine entsprechende Vorlage steht unter www.frankenthal.de/kinderstrohhutfest zur Verfügung.
Auf der Rückseite der Einsendung müssen Name, Alter, Telefonnummer und E-Mail-Adresse angegeben werden.

Der Malwettbewerb läuft vom 1. März bis 29. März. Anschließend werden alle eingereichten Motive als Bildergalerie auf der Homepage des Kinderstrohhutfestes veröffentlicht.
Die Abstimmung über das Gewinner-Motiv findet anschließend vom 15. bis 30. April in den Kinder- und Jugendtreffs der Stadt Frankenthal statt. Dort können Kinder und Jugendliche ihren Favoriten auswählen.

Das Gewinner-Motiv geht ab Mai in den Druck und wird pünktlich zum Kinderstrohhutfest als offizieller Button produziert. Während des Festes ist der Button täglich von 14 bis 18 Uhr am Stand des Kinder- und Jugendbüros erhältlich.

Die Preisverleihung findet am 4. Juni um 15.30 Uhr auf der Bühne des Kinderstrohhutfestes auf der Willy-Brandt-Anlage statt. Alle Teilnehmenden erhalten ein kleines Dankeschön, das während des Strohhutfestes am Stand des Kinder- und Jugendbüros abgeholt werden kann.

Mehr Infos sind unter www.frankenthal.de/kinderstrohhutfest zu finden.

Quelle: Stadt Frankenthal

Zuletzt aktualisiert am 5. März 2026, 10:52

