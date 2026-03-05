Bad Dürkheim/Wachenheim – mehrere Verkehrsverstöße bei Kontrollmaßnahmen festgestellt

Bad Dürkheim/Landkreis Bad Dürkheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Polizeiinspektion Bad Dürkheim führte am 04.03.2026 zwischen 07:30 Uhr und 14:00 Uhr mehrere Verkehrskontrollen im Dienstgebiet durch. Zunächst wurde zwischen 08:30 Uhr und 11:30 Uhr eine Geschwindigkeitsmessung in der Kanalstraße in Bad Dürkheim durchgeführt. Hierbei wurde ein Geschwindigkeitsverstoß festgestellt. Zudem wurde ein Fahrzeugführer, der unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, einer Kontrolle unterzogen. Gegen den Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und eine Blutprobe entnommen. Kurze Zeit später erschien der Halter des zuvor kontrollierten Fahrzeugs vor Ort. Auch bei diesem konnten drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden. Da er beabsichtigte, mit seinem Fahrzeug zu fahren, wurde eine verhinderte Trunkenheitsfahrt aufgenommen. In der Zeit von 11:30 Uhr bis 12:30 Uhr wurde in der Hauptstraße in Leistadt das bestehende Durchfahrtsverbot („Anlieger frei“) kontrolliert. Bei insgesamt 20 kontrollierten Fahrzeugen konnten alle Verkehrsteilnehmer ein berechtigtes Anliegen für die Nutzung der Straße vorbringen.

Eine weitere Geschwindigkeitskontrolle wurde zwischen 12:30 Uhr und 14:00 Uhr in der Friedelsheimer Straße in Wachenheim im Bereich der Schulen durchgeführt. Bei geringem Verkehrsaufkommen wurden insgesamt neun Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Die höchste gemessene Geschwindigkeit lag bei erlaubten 30 km/h bei 54 km/h. Mehrere Fußgänger, darunter auch Schulkinder, bewerteten die Kontrollmaßnahmen äußerst positiv. Im Rahmen dieser Kontrollstelle stellten die Beamten zudem einen E-Scooter fest, an dem ein blaues Versicherungskennzeichen aus einem anderen Versicherungsjahr angebracht war. Eine Überprüfung ergab, dass für den E-Scooter kein gültiger Versicherungsschutz bestand. Gegen den Fahrer wurden Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie wegen Urkundenfälschung eingeleitet. Der E-Scooter wurde sichergestellt. Die Polizei rät in diesem Zusammenhang, sich stets an die geltenden Geschwindigkeitsbeschränkungen zu halten und kein Fahrzeug unter dem Einfluss von Alkohol oder Betäubungsmitteln zu führen. Derartige Verstöße stellen ein erhebliches Risiko für alle Verkehrsteilnehmer dar und können zu schweren Verkehrsunfällen führen.

Polizeiinspektion Bad Dürkheim

Zuletzt aktualisiert am 5. März 2026, 11:15