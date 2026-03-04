Wiesloch – FDP-Infostand zur Landtagswahl

Wiesloch/Metropolregion Rhein-Neckar. Dass unser Bundesland Baden-Württemberg nach der Landtagswahl vom 8. März endlich wieder „Zurück auf Vorwärts“ kommt, dafür stehen die Freien Demokraten. Bürgerinnen und Bürger können sich mit ihren Fragen dazu an die FDP Wiesloch-Südliche Bergstraße wenden bei deren Infostand am Freitag, 6. März, von 11 bis 13 Uhr beim Wochenmarkt auf dem Adenauerplatz, Schloßstr. 1, 69168 Wiesloch. Ab 12 Uhr wird auch Landtagskandidatin Claudia Felden am Infostand für Gespräche zur Verfügung stehen. Der FDP-Ortsverband lädt herzlich dazu ein.

Weitere Informationen finden Sie auf www.fdp-wiesloch.de.

