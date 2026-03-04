Weinheim – Sommertagszug mit Frühlingsgefühlen am 15. März

Weinheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Weinheimer Sommertagszug am Sonntag, 15. März, wieder mit rund 3000 Mitwirkenden.

Diesmal hat sich der Winter schon vorher freiwillig ergeben – zu wirkmächtig war offenbar die Botschaft des traditionsreichen Weinheimer Sommertagszuges, der sich dieses Jahr am Sonntag – Laetare – 15. März durch die Stadt zieht. Es ist der größte an der Bergstraße, und er erfreut die Menschen seit über 100 Jahren.

Er wird sich wieder mit frühlingshaften Motiven, von Wagen- Musik-, und Fußgruppen gebildet, von der Peterskirche durch die Stadt bis in den Schlosspark ziehen. Dort wird der Winter zeremoniell verbrannt. Los geht es um 14 Uhr. Wenn alle Teilnehmer angekommen sind – etwa 15.30 Uhr – wird der Schneemann unter Aufsicht der Feuerwehr angezündet, um dem Frühling Platz zu machen.

Der Zug wird begleitet von viel Brauchtum: Dem „Wintermann“ und dem „Sommermann“, dem Brezelträger mit einer riesigen Brezel – und vielen Gruppen, die Wahrzeichen des Frühlings tragen: weiß-blaue Bänder, Eier, Brezel, Buchsbüsche. In den Schulen und KiTas wurden in den vergangenen Wochen höre und staune rund 900 Stecken gebastelt. In der Backstube von Bäckermeister Michael Kress wird am Freitag vor dem Sonntag Laetare die große Sommertagsbrezel aus dem Ofen geholt.

Die Weinheimerinnen und Weinheimer sind alles andere als frühlingsmüde: Rund 3000 Teilnehmende sind es dieses Jahr wieder in rund 50 Gruppen. Es sind Kindergärten, Schulen, Vereine und Freundeskreise, die im wahrsten Sinne des Wortes mitziehen. Der Zug wird von sieben Musikgruppen begleitet, die Zugspitze nimmt die Musikschule Badische Bergstraße ein mit 40 Musikanten, die Hälfte davon Kinder und Jugendliche. Ein Posaunenchor, Guggemusik und Musikvereine sind mit von der Partie.

An den Straßen zwischen Start und Ziel stehen immer Tausende von Menschen, die sich am bunten Treiben erfreuen.

Wer dem bunten Wurm nicht nur zuschauen will, sondern mehr erfahren möchte über Traditionen und bestimmt Zugnummern, der sollte sich in der Bahnhofstraße in der Nähe des „Kriegerdenkmals“ aufstellen. Dort werden Sommertagszugskennerin Christina Eitenmüller und Radiomoderator Frank Schuhmacher wieder unterhalt- und lehrsam den Ablauf moderieren. Während des Zuges werden auch wieder Sommertagssymbole an die Zuschauer verkauft. Auf der Zugstrecke sind die an diesem Nachmittag selbstverständlich für den Autoverkehr gesperrt, die Bushaltestellen werden so lange nicht angefahren.

Quelle: Stadt Weinheim

Zuletzt aktualisiert am 4. März 2026, 12:00