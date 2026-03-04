Weinheim – Chako Habekost mit seinem neuen Programm „ES KUMMT WIE’s KUMMT“

Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Nach dem furiosen Erfolg der Weihnachtstour 24/25 wird Chako Habekost mit seinem neuen Programm „ES KUMMT WIE’s KUMMT“ auf ausgewählten Bühnen der Region zu erleben sein.

Neue Termine:

CHAKO HABEKOST***Neu: ES KUMMT WIE’s KUMMT

19.03.2026 Weinheim Stadthalle***Zusatzshow

Tickets und Infos :

www.chako.de

Tickets bei allen VVK-Stellen mit CTS und telefonisch unter 01806-570070 oder im Netz

Zuletzt aktualisiert am 4. März 2026, 07:46