Waldbrunn – Mögliche Giftköder ausgelegt

Waldbrunn / Metropolregion Rhein-Neckar – In den Waldbrunner Teilorten Waldkatzenbach und Oberdielbach wurden schädliche Substanzen für Tiere ausgelegt. Bereits am Mittwoch, dem 25. Februar, konnten am Nachmittag, in Waldkatzenbach, in der Straße „Im Hirschhorn“ mehrere Giftköder festgestellt werden. Die mit blauen Körnern (vermutlich Schneckenkorn) versehenen Hackfleischbällchen waren an einem Stromkasten entlang des Weges in Richtung Maisental abgelegt worden. Ein Hund, der die Köder gefressen hatte, musste anschließend zum Tierarzt. Gegen 17:30 Uhr konnte auch in Oberdielbach reines Schneckenkorn im Meisentalweg vorgefunden werden. Dieses lag am Wegesrand verteilt. Auch in diesem Fall musste ein Hund zum Tierarzt gebracht werden, nachdem er davon gefressen hatte. Die Polizeihundeführerstaffel Buchen hat die Ermittlungen zu beiden Taten aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07136 963910 zu melden.
Quelle: Polizeipräsidium Heilbronn
Zuletzt aktualisiert am 4. März 2026, 12:14