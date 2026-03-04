Viernheim – Museum: Mit-Mach-Aktion für Kinder in den Osterferien – „Das Reich der Sechsbeiner“

Viernheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Was krabbelt und summt denn da? In der zweiten Osterferienwoche wird das städtische Museum, Berliner Ring 28, zum „Reich der Sechsbeiner“. Von Dienstag, 7. April, bis Freitag, 10. April, tauchen Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren jeweils von 9 bis 13 Uhr in die faszinierende Welt der Insekten ein.

Ob schillernde Flügel, erstaunliche Facettenaugen oder winzige Saugfüße – Insekten sind wahre Wunderwerke der Natur. Ihre enorme Artenvielfalt und ihre raffinierten Anpassungsstrategien stehen im Mittelpunkt des abwechslungsreichen Mitmachprogramms. Anhand anschaulicher Beispiele entdecken die Kinder, welche wichtige Rolle Insekten als Bestäuber von Pflanzen oder als Zersetzer organischer Stoffe spielen und warum einige von ihnen auch als Schädlinge oder Krankheitsüberträger gelten.

Gemeinsam nehmen die Teilnehmenden den Körperbau der Tiere genau unter die Lupe. Viele spannende Details offenbaren sich erst unter dem Mikroskop: filigrane Flügelschuppen, komplexe Augenstrukturen oder besondere Überlebensstrategien. So wird Naturforschung zum echten Abenteuer. Gleichzeitig regt das Thema die Fantasie an – schließlich haben Insekten mit ihren außergewöhnlichen Formen und Fähigkeiten schon unzählige Science-Fiction-Figuren und -Geschichten inspiriert.

Auch die Kreativität kommt nicht zu kurz: Die Kinder können eigene, fantasievolle Insektenarten entwerfen und diese aus Karton gestalten. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, in der Holzwerkstatt zu werken und dabei eigene Ideen rund um die Welt der Sechsbeiner umzusetzen.

Bei Bedarf ist eine Frühbetreuung ab 8 Uhr auf Anfrage möglich. Die Teilnahmegebühr beträgt 50 Euro, inklusive Material. Geschwisterkinder zahlen jeweils 45 Euro. Bei gutem Wetter werden die Aktionen ins Freie verlegt.

Die Kinder sollten daher wetterfeste Kleidung tragen, die auch schmutzig werden darf. Für die gemeinsame Pause bitte ein kleines Frühstück und etwas zu trinken mitbringen.

Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich, die ab sofort per E-Mail unter museum@viernheim.de oder telefonisch unter 06204 988-177 möglich ist. Mehr Informationen zu den Kursangeboten des Museums gibt es auch unter www.viernheim.de/museumveranstaltungen.

