Viernheim – Kommunalwahlen 2026: Briefwahlbüro passt Öffnungszeiten an

Viernheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Aufgrund der Erfahrungen mit der direkten Nachfrage nach Wahlunterlagen im Briefwahlbüro des Alten Rathauses (1. Stock, Zimmer 112) werden dessen Öffnungszeiten angepasst. Vormittags ist das Briefwahlbüro montags, dienstags, donnerstags und freitags weiterhin von 8.30 bis 12 Uhr geöffnet. Mittwochs beginnt die Öffnung künftig um 9.30 Uhr und endet mittags ebenfalls um 12 Uhr. Nachmittags können Bürgerinnen und Bürger wie folgt vorbeikommen: montags und dienstags von 14 bis 16 Uhr und mittwochs von 14 bis 17 Uhr. Im Briefwahlbüro können Briefwahlunterlagen persönlich beantragt, direkt mitgenommen oder die Stimme auch unmittelbar vor Ort abgegeben werden.

Erneut wird darauf hingewiesen, dass Briefwählerinnen und Briefwähler ihre Wahlunterlagen rechtzeitig in den dafür vorgesehenen Sonderbriefkasten einwerfen sollten. Wichtig: Die Wahlbriefe müssen am Wahlsonntag, 15. März, spätestens um 18 Uhr bei der Stadtverwaltung vorliegen.

Weitere allgemeine Informationen zu den Kommunalwahlen erhalten Interessierte auf der Homepage des Landeswahlleiters (wahlen.hessen.de) sowie auf der städtischen Homepage unter www.viernheim.de/lokalepolitik/wahlen.html oder bei konkreten Wahlproblemen telefonisch unter der Rufnummer des Bürgerbüros-Wahlen: 06204 988-123.

