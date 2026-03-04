  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Geld 088, Taschenrechner, Pixabay
04.03.2026, 12:19 Uhr

Südliche Weinstrasse – Abfallgebühren bequem einziehen lassen: Jetzt SEPA-Mandat einrichten

Geld 088, Taschenrechner, PixabaySüdliche Weinstrasse / Metropolregion Rhein-Neckar – 86,5 Prozent der im Kreis Südliche Weinstraße für die Abfallentsorgung fälligen Gebühren werden bereits per Lastschrift eingezogen. Das zeigt eine aktuelle Auswertung der Jahresgebührenbescheide durch den Eigenbetrieb Wertstoff (EWW), der sich im Landkreis um die Abfallentsorgung kümmert. „Das ist ein hervorragender Wert und ein wichtiger Beitrag zu einer ressourcenschonenden Verwaltung“, betont Rolf Mäckel, Werkleiter des EWW.

Das Formular zur Erteilung des SEPA-Mandates ist online verfügbar unter www.suedliche-weinstrasse.de/sepa-mandat. Es kann am PC ausgefüllt und dann per Fax, Post oder E-Mail an den EWW gesendet werden. Auch auf der Rückseite der Jahresbescheide ist eine Vorlage abgedruckt.

Vorteile des Lastschriftverfahrens
Das Lastschriftverfahren bietet den Vorteil, dass die Gebühren pünktlich und zuverlässig beglichen werden. Es reduziert auch Papierverbrauch, Postwege und Verwaltungsaufwand. Denn jeder vermiedene Mahnprozess wegen nicht getätigter Überweisungen und jeder digital abgewickelte Zahlungsvorgang spart Material und Zeit. Aktuell erhalten noch fast 5700 Adressatinnen und Adressaten ihre Bescheide ohne automatische Abbuchung. Der EWW möchte daher alle Bürgerinnen und Bürger, die noch nicht am Lastschriftverfahren teilnehmen, ermutigen, diesen Service zu nutzen. Selbstverständlich werden bei Überzahlungen Rückbuchungen veranlasst und das Mandat ist jederzeit widerrufbar.

Das gibt es zu beachten
Ein SEPA-Lastschriftmandat kann nur vom Grundstückseigentümer oder der -eigentümerin, an den beziehungsweise die der Gebührenbescheid gerichtet ist, für ein unter eigenem Namen bestehendes Konto erteilt werden. SEPA-Lastschriftmandate von Mieterinnen oder Mietern können nicht angenommen werden. Kontoinhaberinnen und -inhaber sind verpflichtet, sicherzustellen, dass das Konto bei Fälligkeit der Gebühren ausreichend gedeckt ist. Nach zwei erfolglosen Abbuchungen sind die Trägerinnen und Träger des Lastschriftmandats verpflichtet, umgehend Kontakt mit der Buchhaltung des EWW aufzunehmen, um die Entstehung einer Mahngebühr wegen unterbliebener Zahlung zu vermeiden.

Zahlung per Überweisung
Wer die Abfallgebühren via Überweisung zahlt, sollte darauf achten, dass die Höhe der Abschlagszahlungen sowie die Fälligkeiten eingehalten werden. Zudem ist auf den richtigen Zahlungsempfänger zu achten.

Bankverbindung
Empfänger: Landkreis Südliche Weinstraße
IBAN: DE58 5485 0010 0000 0018 34
BIC: SOLADES1SUW

Kontaktdaten des Eigenbetrieb WertstoffWirtschaft
Adresse: An der Kreuzmühle 2, 76829 Landau
Telefon: 06341 940-440
Fax: 06341 940-500
E-Mail: eww@suedliche-weinstrasse.de

Bildunterschrift: Mit Lastschriftmandat werden die fälligen Gebühren stets korrekt vom Konto gebucht. Symbolfoto: Pixabay

Zuletzt aktualisiert am 4. März 2026, 12:19

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Events.de

    INSERAT

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    März 2026
    M D M D F S S
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • INSERAT

    www.fwrlp.de

    INSERAT

    Claudia Felden FDP

    INSERAT

    Kathrin Hammer SPD

    INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

    MEDIENRANKING 2025 IN DER METROPOLREGION RHEIN-NECKAR – Neue Dynamik im digitalen Wettbewerb

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite
      >> aktuellste Schlagzeilen
      >> Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com