Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Mit einem besonderen Höhepunkt endet die Saison 2025/26 der Druckerwochenenden in der Winkeldruckerey im Kulturhof Flachsgasse: Am Samstag, 14. März, und Sonntag, 15. März 2026, jeweils von 11 bis 18 Uhr, sind Besucherinnen und Besucher noch einmal herzlich eingeladen, die Welt der Druckkunst zu erleben. Das Abschlusswochenende fällt mit dem bundesweiten „Tag der Druckkunst“ am 15. März zusammen. Dieser wurde 2018 ins Leben gerufen, nachdem die traditionellen Drucktechniken am 15. März in das bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes der Deutschen UNESCO-Kommission aufgenommen wurden. Seither wird jedes Jahr an diesem Datum mit zahlreichen Veranstaltungen im gesamten Bundesgebiet sowie im benachbarten europäischen Ausland die Vielfalt und Lebendigkeit dieses besonderen Kulturerbes gefeiert. Speyer begeht diesen Tag mit einem Druckerwochenende mit Peter Zaumseil als Gastkünstler in der historischen Winkeldruckerey. Der in Greiz (Thüringen) geborene Maler und Grafiker entdeckte Ende der 1980er Jahre seine Leidenschaft für den Holz- und insbesondere den Farbholzschnitt. Seine Werke sind bundesweit in Ausstellungen und auf Buchmessen zu sehen. Seit 1995 lebt und arbeitet er mit seiner Frau in Elsterberg im Vogtland – gemeinsam mit zwei Katern, vier Hühnern und zwei Bienenvölkern. Im Farbholzschnitt, vor allem in der anspruchsvollen Technik der „verlorenen Form“, fand Zaumseil sein bevorzugtes Ausdrucksmittel. Anders als beim klassischen Mehrplattenverfahren entsteht das Motiv hier aus nur einer einzigen Druckplatte, die schrittweise weiterbearbeitet wird. Diese Arbeitsweise kommt seiner Vorliebe für klare Konturen und ausdrucksstarke Flächen besonders entgegen. Seine Kunst ist geprägt von der intensiven Auseinandersetzung mit Natur und Landschaft – Eindrücke, die er sowohl in seiner unmittelbaren Umgebung als auch auf Reisen in über 50 Ländern gesammelt hat. Ein weiteres zentrales Thema seines Schaffens ist die menschliche Figur, insbesondere das zeitlose Spannungsfeld zwischen Mann und Frau.In der „offenen Werkstatt“ haben Besucherinnen und Besucher bei freiem Eintritt die Gelegenheit, dem Künstler direkt bei der Arbeit zuzusehen und Einblicke in seine Technik zu gewinnen.

Die Druckerwochenenden Saison 2026/27 startet voraussichtlich am letzten Septemberwochenende (26. und 27. September).

