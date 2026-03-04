Speyer – Stadt prüft Situation nach Datenveröffentlichung aus Hackerangriff

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Stadtverwaltung Speyer hat am heutigen Mittwoch, 4. März 2026, Kenntnis davon erhalten, dass Daten aus dem Hacker-Angriff vom Januar 2025 im Darknet zugänglich sind.

Umgehend wurde der zuständige IT-Dienstleister, der die Schulnetze der Stadt betreut, sowie das Landeskriminalamt informiert. In den kommenden Tagen wird eine umfassende Prüfung der Daten durch die beteiligten Institutionen erfolgen.

Betroffene Personen werden nach Abschluss der Sichtung zeitnah informiert.

Aus ermittlungstaktischen Gründen können derzeit keine weiteren Details veröffentlicht werden.

Die Stadt Speyer arbeitet intensiv daran, die Lage zu prüfen und wird unter Berücksichtigung der laufenden Ermittlungen zeitnah die Öffentlichkeit über weitere Entwicklungen informieren.

Eltern, Schüler*innen sowie Lehrkräfte werden um Geduld und Verständnis gebeten. Vorsorglich wird empfohlen, Passwörter auch im privaten Bereich zu ändern.

Zuletzt aktualisiert am 4. März 2026, 17:26