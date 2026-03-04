Speyer – Markus Klammer-Stipendium 2026: Preisverleihung und Ausstellungseröffnung

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar – Seit 1997 vergibt die Markus Klammer-Stiftung Stipendien an junge Kunstschaffende, die sich mit sakraler Kunst auseinandersetzen. Auch in diesem Jahr ist damit eine Ausstellung in der Städtischen Galerie der Stadt Speyer verbunden. Diese wird am 13. März 2026 um 18 Uhr, gemeinsam mit der Preisverleihung, eröffnet.

Über Jahrhunderte hinweg prägte die sakrale Kunst Kultur und Gesellschaft. Bis heute verbindet sie künstlerischen Ausdruck mit spiritueller Bedeutung und bleibt ein wichtiger Bestandteil religiöser Identität. Gerade in der Kunst findet sich ein hohes Potential, Fragestellungen des menschlichen Daseins mit den Inhalten des Glaubens in einer eigenen Ausdrucksform zu verbinden. Die Markus Klammer-Stiftung lädt durch das dieses Jahr erstmals mit 10.000 Euro dotierte Stipendium dazu ein, zeitgemäße Antworten darauf zu finden.

In diesem Jahr erhält Raphaël Fischer-Dieskau (*1993) das Markus Klammer-Stipendium 2026. Seine künstlerische Praxis bewegt sich an der Schnittstelle von Sakralität, Technologie und Gesellschaft. Die Synthese von Licht, Klang, Skulptur und digitalen Medien begründet die hohe Poesie und spirituelle Kraft seiner Werke. Religiöse Ikonografie sowie traditionelle Techniken und Themen bilden eine spannende Synthese mit zeitgenössischen Materialien, Arbeitsweisen und Fragestellungen. Häufig laden die Werke zur Interaktion mit dem Betrachtenden ein und öffnen so neue Reflexions- und Gedankenwelten.

Raphaël Fischer-Dieskau studierte Bildende Kunst an der Universität der Künste in Berlin, ArtScience in Den Haag und Violoncello in Paris und Berlin. 2021 bis 2024 war er Stipendiat des Cusanuswerks, dem Begabtenförderungswerk der katholischen Kirche in Deutschland. 2023 erhielt er den Sonderpreis „4 Elemente“ des Kunstgewerbemuseums Berlin. Weitere Auszeichnungen und zahlreiche Einzel- wie Gruppenausstellungen säumen seinen bisherigen künstlerischen Weg. Seit 2024 ist Raphaël Fischer-Dieskau Lehrbeauftragter der Universität der Künste in Berlin.

Zudem erhält in diesem Jahr Lillien Grupe (*1997) einen Förderpreis außer Konkurrenz, der mit 2.500 Euro dotiert ist. Ihre detailreichen, realistischen Ölgemälde bezeugen auf eindrucksvolle Weise, dass Kunst und sakrale Inhalte bis heute eine befruchtende, wechselwirkende und historisch etablierte Symbiose bilden. Lillien Grupe absolvierte ihr Kunststudium an der Hochschule für Bildende Künste in Braunschweig. Auch ihre künstlerische Arbeit wurde bereits mehrfach ausgezeichnet und war zuletzt 2025 im Sprengel Museum in Hannover in einer Einzelausstellung zu sehen.

In der Ausstellung zur Vergabe des Markus Klammer-Stipendiums in den Räumen der Städtischen Galerie der Stadt Speyer vom 13. März bis 12. April 2026 sind neben den Arbeiten des Preisträgers Raphaël Fischer-Dieskau auch Werke der Förderpreisträgerin Lillien Grupe und des Namensgebers der Stiftung zu sehen.

Die Markus Klammer-Stiftung unter dem Dach der Kulturstiftung Speyer wurde von Erna Julianna und Dr. Hans-Ludwig Klammer in Erinnerung an ihren Sohn Markus Klammer (1963 – 1993) gegründet. Er hatte sich mit seinen ausdrucksstarken Skulpturen, Gemälden und Grafiken einen Namen als vielversprechender Bildhauer und Maler gemacht. 2007 entschied sich das Stifterehepaar zur Umwandlung der Stiftung in eine von der Kulturstiftung Speyer getragene Treuhandstiftung. Diese widmet sich den von Markus Klammer hinterlassenen Skulpturen, Holzschnitten, Gemälden, Aquarellen und Zeichnungen. Markus Klammers große künstlerische Begabung lässt sich bereits in seinem viel zu früh beendeten Œuvre deutlich erkennen. In der Auseinandersetzung mit religiösen Themen, aber auch mit den Grundfragen der menschlichen Existenz schuf er Werke von großer inhaltlicher und formaler Intensität.

Die Preisverleihung und Ausstellungseröffnung finden in der Städtischen Galerie der Stadt Speyer am 13. März 2026 um 18 Uhr statt:

Begrüßung:

Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler, Kuratoriumsvorsitzende der Kulturstiftung Speyer

Preisverleihung:

Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Peter Eichhorn, Vorstandsvorsitzender der Kulturstiftung Speyer

Laudatio:

Kunsthistorikerin Maria Leitmeyer, M. A.

Musikalische Begleitung: Musikschule der Stadt Speyer

Ausstellungsdauer: 13. März 2026 bis 12. April 2026

Pressevorbesprechung in den Ausstellungsräumen am Mittwoch, 11. März 2026, 14 Uhr

Raphaël Fischer-Dieskau und Lillien Grupe werden anwesend sein.

Pressefoto:

Ó Raphaël Fischer-Dieskau, „Virtual Sun No. 0029″, Mixed Media

