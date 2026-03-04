Speyer – Jahresbericht 2025 der Wirtschaftsförderung

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar – Jahresbericht 2025 der Wirtschaftsförderung Speyer veröffentlicht: Starker Standort, klares Bekenntnis der Unternehmen, neue Impulse für die Zukunft

Die Stabsstelle Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Veranstaltungen der Stadt Speyer hat ihren Jahresbericht 2025 vorgelegt. Darin werden die wirtschaftliche Entwicklung der Domstadt, Firmenbesuche, Jubiläen sowie Investitionen dokumentiert, zentrale Projekte und Initiativen vorgestellt sowie Bilanz über ein arbeitsreiches Jahr gezogen. Erstmals fließen auch die Ergebnisse des „Wirtschaftsbarometers Speyer 2026″ ein – einer breit angelegten Standortumfrage der Wirtschaftsförderung, an der 161 Speyerer Unternehmen teilgenommen haben.

Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler betont: „Speyer ist ein attraktiver Standort zum Arbeiten, Investieren und Leben. Der Jahresbericht zeigt, wie vielfältig und zukunftsorientiert unsere Wirtschaft aufgestellt ist. Unser Anspruch ist es, die Stadtverwaltung konsequent als verlässliche Partnerin der Wirtschaft weiterzuentwickeln.“

Wirtschaftsbarometer Speyer 2026: Deutlich über dem Bundesschnitt

Ein wichtiger Abschnitt des Berichts sind die Ergebnisse der erstmals durchgeführten Standortumfrage. 46,6 Prozent der befragten Unternehmen bewerten ihre Geschäftslage als gut oder sehr gut – diese Werte liegen deutlich höher als im Land oder Bund. 79,6 Prozent der Unternehmen haben in den vergangenen drei Jahren am Standort investiert, 56,9 Prozent planen weitere Investitionen in den kommenden zwei Jahren. Die Standorttreue und Vernetzung ist bemerkenswert. Der Ergebnisbericht zur Standortumfrage wird im Laufe des März veröffentlicht.

Wirtschaftsstandort auf Wachstumskurs

Die ökonomischen Kennzahlen unterstreichen die Stärke des Standorts: Über 2.270 Unternehmen sorgen für mehr als 32.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte – ein Plus von knapp 15 Prozent seit 2015. Die Kaufkraft pro Kopf liegt bei 32.821 Euro, das BIP je Einwohner*in bei 63.646 Euro. Im IW-Regionalranking 2025 erreichte Speyer Platz 2 unter den kreisfreien Städten in Rheinland-Pfalz. Auch als Einzelhandelsstandort behauptet sich Speyer mit einer Zentralitätskennziffer von 138,5 und einem Einzelhandelsumsatz von 495 Millionen Euro.

Investitionen und Nachhaltigkeit

Der Bericht dokumentiert bedeutende Investitionen am Standort: Die THOR GmbH investiert 14 Millionen Euro in ein Multifunktionsgebäude mit Schwerpunkten bei Nachhaltigkeit, Technologie und Ausbildung. Saint-Gobain Isover weihte eine Photovoltaikanlage mit 20.000 Modulen ein, die jährlich rund 5.260 Tonnen CO₂ einspart. Die Stadt Speyer stellte zudem gemeinsam mit den Stadtwerke Speyer alle innerstädtischen Buslinien auf Elektrobusse um und nahm einen modernen Ladepark mit 32 Ladepunkten in Betrieb.

Lebendige Innenstadt und starke Netzwerke

Der Jahresbericht dokumentiert, wie zahlreiche Neueröffnungen die sich wandelnde Innenstadt beleben und Frequenz in die Nebenstraße bringen. Neue Netzwerkformate wie der Runde Tisch Gastronomie, das Immobiliennetzwerk, die Business Brezel und allen voran der Beirat für Wirtschaftsförderung sowie bestehende Formate stärken den Dialog zwischen Verwaltung und Wirtschaft. Der 50. Weihnachts- und Neujahrsmarkt mit 3D-Videomapping am Altpörtel und das SWR Sommerfestival mit rund 39.700 Besuchenden setzten überregionale Akzente und stärken die Marke wie Bekanntheit von Speyer.

„Das Jahr 2025 war für die Speyerer Wirtschaftsförderung ein sehr spannendes und herausforderndes Jahr. Wir haben die 2024 etablierten Strukturen gefestigt, unsere Angebote erweitert und wichtige Themen für den Wirtschaftsstandort bearbeitet. Für 2026 setzen wir auf fünf strategische Schwerpunkte: Bestandspflege, Stadtmarketing, Citymanagement, Leerstands- und Ansiedlungsmanagement sowie die Förderung von Gründer*innen und Start-ups“, resümiert Wirtschaftsförderer Mario Daum.

Der vollständige Jahresbericht 2025 steht ab sofort unter https://www.speyer.de/de/standort/wirtschaft/wirtschaftsfoerderung/downloads/ zum Download zur Verfügung.

Quelle: Stadt Speyer

Zuletzt aktualisiert am 4. März 2026, 10:40