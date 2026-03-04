

Schwetzingen / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhei-Neckar(red/ak) – Wie fühlt sich der erste Moment im Kreißsaal an? Welche Angebote begleiten Familien vor und nach der Geburt? Antworten darauf gibt das Team der Geburtshilfe der GRN-Klinik Schwetzingen beim Tag der offenen Tür am Samstag, 14. März, von 10 bis 14 Uhr.

Die als babyfreundlich zertifizierte Geburtsklinik lädt werdende Eltern und Interessierte ein, die Geburtshilfe aus nächster Nähe kennenzulernen. Bei Führungen durch die Kreißsäle und über die Wochenbettstation erhalten Besucher Einblicke in die modernen, familienfreundlichen Räumlichkeiten. Hebammen, Pflegekräfte und Ärzte stellen Geburtsabläufe vor, informieren zum Thema Kaiserschnitt und stehen für Fragen rund um Schwangerschaft, Geburt und Stillzeit zur Verfügung.

An Informationsständen präsentiert das Team die vielfältigen Angebote der Elternschule – von Geburtsvorbereitungskursen über Erste Hilfe am Kind und Pilates für Schwangere bis zum Stillcafé. Ein besonderes Highlight: Besucher können ihr persönliches Mini-Gender-Reveal erleben.

Auch für die kleinen Gäste ist gesorgt: Ein kreatives Kinderprogramm und Entenangeln in der Badewanne sorgen für Spaß zwischendurch.

Parallel findet ein Baby- und Kinderflohmarkt statt, bei dem Eltern nach Kinderkleidung und Spielsachen stöbern können. Wer selbst verkaufen möchte, kann sich per Mail unter info@geburt-schwetzingen.de anmelden. Die Standgebühr beträgt fünf Euro.

Weitere Informationen zur Geburtshilfe finden Sie unter: https://www.grn.de/schwetzingen/klinik/gynaekologie-und-geburtshilfe/geburtshilfe

Quelle: GRN Gesundheitszentren Rhein-Neckar

Zuletzt aktualisiert am 4. März 2026, 13:00