  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Brave screenshot www.aikq.de (41)
04.03.2026, 13:00 Uhr

Schwetzingen – GRN-Klinik: Geburtshilfe hautnah erleben

Brave screenshot www.aikq.de (41)
Bildrechte Screeenshot: GRN-Kliniken Rhein-Neckar

Schwetzingen / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhei-Neckar(red/ak) – Wie fühlt sich der erste Moment im Kreißsaal an? Welche Angebote begleiten Familien vor und nach der Geburt? Antworten darauf gibt das Team der Geburtshilfe der GRN-Klinik Schwetzingen beim Tag der offenen Tür am Samstag, 14. März, von 10 bis 14 Uhr.

Die als babyfreundlich zertifizierte Geburtsklinik lädt werdende Eltern und Interessierte ein, die Geburtshilfe aus nächster Nähe kennenzulernen. Bei Führungen durch die Kreißsäle und über die Wochenbettstation erhalten Besucher Einblicke in die modernen, familienfreundlichen Räumlichkeiten. Hebammen, Pflegekräfte und Ärzte stellen Geburtsabläufe vor, informieren zum Thema Kaiserschnitt und stehen für Fragen rund um Schwangerschaft, Geburt und Stillzeit zur Verfügung.

An Informationsständen präsentiert das Team die vielfältigen Angebote der Elternschule – von Geburtsvorbereitungskursen über Erste Hilfe am Kind und Pilates für Schwangere bis zum Stillcafé. Ein besonderes Highlight: Besucher können ihr persönliches Mini-Gender-Reveal erleben.

Auch für die kleinen Gäste ist gesorgt: Ein kreatives Kinderprogramm und Entenangeln in der Badewanne sorgen für Spaß zwischendurch.

Parallel findet ein Baby- und Kinderflohmarkt statt, bei dem Eltern nach Kinderkleidung und Spielsachen stöbern können. Wer selbst verkaufen möchte, kann sich per Mail unter info@geburt-schwetzingen.de anmelden. Die Standgebühr beträgt fünf Euro.

Weitere Informationen zur Geburtshilfe finden Sie unter: https://www.grn.de/schwetzingen/klinik/gynaekologie-und-geburtshilfe/geburtshilfe

Quelle: GRN Gesundheitszentren Rhein-Neckar

Zuletzt aktualisiert am 4. März 2026, 13:00

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Events.de

    INSERAT

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    www.fwrlp.de

    INSERAT

    Claudia Felden FDP

  • DER MRN-EVENTS-KALENDER


    >> ZUM EVENTKALENDER

  • NÄCHSTE EVENTS

    Veranstaltungen

    Kalender von Veranstaltungen

    Montag
    Dienstag
    Mittwoch
    Donnerstag
    Freitag
    Samstag
    Sonntag
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    8 Veranstaltungen,
    Frankenthal – Vortrag an der vhs Frankenthal – Musik! Hören&Verstehen: Chopins Klaviermusik
    Frankenthal – Vortrag an der vhs Frankenthal – Musik! Hören&Verstehen: Chopins Klaviermusik
    3232 2552 maxZZZ 633x500
    Heidelberg – „Sieben Pralinen aus Heidelberg“: Buchpremiere der ukrainischen Residenzkünstlerin Hanna Osadko
    + 3 Mehr
    8 Veranstaltungen,
    + 4 Mehr
    10 Veranstaltungen,
    + 6 Mehr
    9 Veranstaltungen,
    + 5 Mehr
    3 Veranstaltungen,
    3 Veranstaltungen,
    4 Veranstaltungen,
    6 Veranstaltungen,
    + 2 Mehr
    8 Veranstaltungen,
    + 4 Mehr
    10 Veranstaltungen,
    Ludwigshafen – Ditzners Kino Roulette: 100 Jahre „Die Abenteuer des Prinzen Achmed“
    Ludwigshafen – Ditzners Kino Roulette: 100 Jahre „Die Abenteuer des Prinzen Achmed“
    + 4 Mehr
    9 Veranstaltungen,
    + 3 Mehr
    13 Veranstaltungen,
    + 7 Mehr
    8 Veranstaltungen,
    Schifferstadt -„Starke Frauen“ Buch-Blind-Date in der Stadtbücherei!
    Schifferstadt -„Starke Frauen“ Buch-Blind-Date in der Stadtbücherei!
    Schifferstadt -„Starke Frauen“ Buch-Blind-Date in der Stadtbücherei!
    Schifferstadt -„Starke Frauen“ Buch-Blind-Date in der Stadtbücherei!
    Sonst Schoko – Eiskauf mit Schwierigkeiten
    Theater im Pfalzbau – Kinder- & Jugendtheater präsentiert für Kinder ab 6 Jahren „Sonst Schoko – Eiskauf mit Schwierigkeiten“
    + 1 Mehr
    6 Veranstaltungen,
    8 Veranstaltungen,
    + 2 Mehr
    9 Veranstaltungen,
    + 3 Mehr
    7 Veranstaltungen,
    + 1 Mehr
    16 Veranstaltungen,
    Speyer – „Tag der Druckkunst“: Druckerwochenende mit Peter Zaumseil
    Speyer – „Tag der Druckkunst“: Druckerwochenende mit Peter Zaumseil
    Brave screenshot www.aikq.de (40)ZZZ
    Ludwigshafen – Sparkasse Vorderpfalz präsentiert Karrieremöglichkeiten auf der Jobmesse meineZukunft! Speyer
    + 10 Mehr
    11 Veranstaltungen,
    + 5 Mehr
    5 Veranstaltungen,
    8 Veranstaltungen,
    + 2 Mehr
    6 Veranstaltungen,
    7 Veranstaltungen,
    + 1 Mehr
    4 Veranstaltungen,
    10 Veranstaltungen,
    + 4 Mehr
    6 Veranstaltungen,
    IniDill IdEdB Ch.Jai Gonzales UT2024 Foto Guenter Kraemmer DSC00336
    Heidelberg – Unterwegstheater: „In der Einsamkeit der Baumwollfelder – Deals unter Ausschluss der Öffentlichkeit“ mit Ini Dill
    2 Veranstaltungen,
    6 Veranstaltungen,
    + 1 Mehr
    4 Veranstaltungen,