Schwetzingen – B535: Autofahrer setzte Fahrt nach Kollision mit Leitpanke einfach fort

Schwetzingen / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch verursachte ein 30-jähriger VW-Fahrer einen Unfall auf der B 535, als er auf Höhe Schwetzingen in Fahrtrichtung Mannheim unterwegs war.

Der Autofahrer war gegen 00:30 Uhr aus bislang unklarer Ursache gegen eine Leitplanke gefahren, wodurch mehrere Meter der Leitplanke beschädigt wurden.

Er setzte seine Fahrt über mehrere Kilometer einfach fort und kam schließlich in der Feudenheimer Straße in Mannheim mit einem geplatzten Reifen zum Stehen. Vor Ort wurde er von Rettungskräften medizinisch versorgt und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Durch die Kollision mit der Leitplanke wurde die gesamte linke Fahrzeugseite des VW beschädigt. Das Auto musste abgeschleppt werden, da dieses nicht mehr fahrbereit war. Die Höhe des entstandenen Sachschadens liegt bei etwa 12.000 Euro.

Im Verlauf der Polizeikontrolle stellte sich heraus, dass der 30-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Er muss sich nun unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

Quelle:

Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 4. März 2026, 12:01