Schifferstadt – Landesweiter Warntag am 12. März: Probealarm um 10 Uhr

Schifferstadt / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Donnerstag, 12. März 2026, findet ein landesweiter Warntag statt. Ziel ist es, die Warnsysteme zu testen, die Bevölkerung für Warnmeldungen zu sensibilisieren und die Abläufe im neuen Lagezentrum Bevölkerungsschutz im Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz (LfBK) in Koblenz zu erproben.

Um 10 Uhr wird auch in Schifferstadt ein Probealarm ausgelöst. Dabei werden verschiedene Warnmittel eingesetzt, darunter Sirenen, Warnmeldungen auf Smartphones (Cell Broadcast) oder Warn-Apps wie NINA, Katwarn oder BIWAPP.

Gegen 10:45 Uhr erfolgt die Entwarnung.

Der Warntag soll sicherstellen, dass im Ernstfall alle Bürgerinnen und Bürger schnell und zuverlässig gewarnt werden. Gleichzeitig soll das Bewusstsein für das richtige Verhalten bei Gefahrensituationen gestärkt werden.

Weitere Informationen zum bundesweiten Warntag sind auf der Website des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK): www.bbk.bund.de zu finden.

Text: Stadtverwaltung Schifferstadt

Zuletzt aktualisiert am 4. März 2026, 11:35