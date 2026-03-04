Mutterstadt – Bewohner überrascht Einbrecher

Mutterstadt / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Am Montagnachmittag (03.03.2026) drangen drei bislang unbekannte männliche Täter in eine Wohnung in der Oggersheimer Straße (zwischen Kirch- und Friedhofstraße) in Mutterstadt ein. Nachdem sie sich Zutritt verschafft hatten, durchwühlten sie sämtliche Räume der Wohnung. Währenddessen kehrte gegen 17:50 Uhr der 25 jährige Bewohner nach Hause zurück und überraschte die Täter. Es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der der Bewohner leicht verletzt wurde. Die Täter flüchteten anschließend aus der Wohnung und verloren dabei Diebesbeute, die sie zuvor an sich genommen hatten. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung mit zahlreichen Polizeikräften konnten die Täter entkommen.

Die drei Täter werden wie folgt beschrieben: Alle waren etwa 1,75 m bis 1,80 m groß und männlich. Einer der Täter war 20 bis 25 Jahre alt, hatte blonde Haare, keinen Bart und trug ein rotes Shirt. Die beiden weiteren Täter waren jeweils 25 bis 30 Jahre alt, hatten dunkle Haare und trugen dunkle Joggingkleidung. Einer von ihnen hatte einen Ein Tage Bart, der andere einen Sechs Tage Bart.

Wer hat am Tattag (Montag, 03.03.26) verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Oggersheimer Straße in Mutterstadt beobachtet oder kann Hinweise zur Identität der Täter geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Quelle:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Zuletzt aktualisiert am 4. März 2026, 11:44