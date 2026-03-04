Mosbach – Zwei Unfälle mit Verletzten – Ein Schwerverletzter

Mosbach / Metropolregion Rhein-Neckar – Verkehrsunfall – ein Schwerverletzter

Ein Schwerverletzter und rund 8.000 Euro Schaden sind das Resultat eines Verkehrsunfalls am Dienstagnachmittag in Mosbach. Ein 26-Jähriger befuhr kurz vor 15 Uhr mit seinem Motorrad der Marke Malaguti die Eisenbahnstraße ortseinwärts in Richtung Mosbach-Baden (Bahnhof). Auf Höhe der Hausnummer 18 fuhr ein 40-jähriger Opel-Fahrer rückwärts aus einem dortigen Parkplatz. Hierbei übersah er offenbar den Fahrer des Leichtkraftrades und kollidierte mit diesem.

In der Folge stürzte der 26-Jährige und erlitt schwere Verletzungen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden am Zweirad wird auf rund 3.000 Euro geschätzt und es war nicht mehr fahrbereit. Am Opel entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Die Eisenbahnstraße wurde im Zuge der Unfallaufnahme rund 45 Minuten voll gesperrt.

Fußgänger von Pkw erfasst

Ein 62-jähriger VW-Fahrer befuhr am Montagnachmittag die Hauptstraße in Mosbach von der Sulzbacher Straße kommend in Richtung Odenwaldstraße (Bundesstraße 27).

An der Kreuzung Hauptstraße / Odenwaldstraße bog dieser nach links in die Odenwaldstraße ab. Zur selben Zeit beabsichtigte ein 86-jähriger Fußgänger die Straße an der dortigen Ampel zu überqueren. Der Autofahrer übersah den älteren Herren offenbar und touchierte ihn mit seinem linken Außenspiegel. Hierdurch stürzte der Fußgänger und verletzte sich leicht.

Quelle: Polizei Heilbronn

Zuletzt aktualisiert am 4. März 2026, 12:06