  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Bild SpoSpiTo Bewegung Pass
04.03.2026, 11:06 Uhr

Metropolregion Rhein-Neckar – 133.000 teilnehmende Kinder bundesweit – SpoSpiTo-Bewegungs-Pass an Grundschulen

Bild SpoSpiTo Bewegung PassMannheim / Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Am 16.03. startet für über 133.000 Kinder bundesweit eines der größten Schulprojekte in Deutschland für mehr Gesundheit, Sicherheit und Umweltschutz auf dem Schulweg und geht in die siebte Runde. Die Abkürzung SpoSpiTo steht dabei für Sporteln-Spielen-Toben.

Ob und welche Grundschulen in Ihrer Region dabei sind, können Sie ganz einfach auf unserer Homepage unter folgendem Link nachschauen: https://www.spospito-bewegungspass.de/teilnehmende-schulen/.

Der Hintergrund ist folgender: Elterntaxis sind häufig ein großes Ärgernis an Grundschulen, da sie für Verkehrschaos sorgen. Zudem führen sie zu unübersichtlichen und gefährlichen Situationen für Kinder.

Unser Ziel mit dem SpoSpiTo-Bewegungs-Pass ist es, zum einen die Verkehrssituation vor Grundschulen durch weniger „Elterntaxis“ zu entschärfen. Zum anderen soll der SpoSpiTo-Bewegungs-Pass die Kinder zur Bewegung an der frischen Luft animieren, so dass der bewegte Einstieg in den Tag der Kinder gelingt. Toller Nebeneffekt: Die Umwelt wird auch noch geschont und wir können mit dieser Aktion etwas für den Klimaschutz unternehmen.

Außerdem gibt es für erfolgreich teilnehmende Kinder hochwertige Preise zu gewinnen: 500 Gutscheine im Wert von jeweils 20 Euro von DECATHLON, 375 Jump Schlamperboxen von neoxx und 125 Kinderrucksäcke von VAUDE. Die Preise jedenfalls haben’s in sich.

Quelle: SpoSpiTo

Zuletzt aktualisiert am 4. März 2026, 11:14

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Events.de

    INSERAT

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    www.fwrlp.de

    INSERAT

    Claudia Felden FDP

  • DER MRN-EVENTS-KALENDER


    >> ZUM EVENTKALENDER

  • NÄCHSTE EVENTS

    Veranstaltungen

    Kalender von Veranstaltungen

    Montag
    Dienstag
    Mittwoch
    Donnerstag
    Freitag
    Samstag
    Sonntag
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    8 Veranstaltungen,
    Frankenthal – Vortrag an der vhs Frankenthal – Musik! Hören&Verstehen: Chopins Klaviermusik
    Frankenthal – Vortrag an der vhs Frankenthal – Musik! Hören&Verstehen: Chopins Klaviermusik
    3232 2552 maxZZZ 633x500
    Heidelberg – „Sieben Pralinen aus Heidelberg“: Buchpremiere der ukrainischen Residenzkünstlerin Hanna Osadko
    + 3 Mehr
    8 Veranstaltungen,
    + 4 Mehr
    10 Veranstaltungen,
    + 6 Mehr
    9 Veranstaltungen,
    + 5 Mehr
    3 Veranstaltungen,
    3 Veranstaltungen,
    4 Veranstaltungen,
    6 Veranstaltungen,
    + 2 Mehr
    8 Veranstaltungen,
    + 4 Mehr
    10 Veranstaltungen,
    Ludwigshafen – Ditzners Kino Roulette: 100 Jahre „Die Abenteuer des Prinzen Achmed“
    Ludwigshafen – Ditzners Kino Roulette: 100 Jahre „Die Abenteuer des Prinzen Achmed“
    + 4 Mehr
    9 Veranstaltungen,
    + 3 Mehr
    13 Veranstaltungen,
    + 7 Mehr
    9 Veranstaltungen,
    Schifferstadt -„Starke Frauen“ Buch-Blind-Date in der Stadtbücherei!
    Schifferstadt -„Starke Frauen“ Buch-Blind-Date in der Stadtbücherei!
    Schifferstadt -„Starke Frauen“ Buch-Blind-Date in der Stadtbücherei!
    Schifferstadt -„Starke Frauen“ Buch-Blind-Date in der Stadtbücherei!
    + 2 Mehr
    6 Veranstaltungen,
    6 Veranstaltungen,
    9 Veranstaltungen,
    + 3 Mehr
    7 Veranstaltungen,
    + 1 Mehr
    14 Veranstaltungen,
    Brave screenshot www.aikq.de (40)ZZZ
    Ludwigshafen – Sparkasse Vorderpfalz präsentiert Karrieremöglichkeiten auf der Jobmesse meineZukunft! Speyer
    + 9 Mehr
    10 Veranstaltungen,
    + 4 Mehr
    4 Veranstaltungen,
    6 Veranstaltungen,
    6 Veranstaltungen,
    7 Veranstaltungen,
    + 1 Mehr
    4 Veranstaltungen,
    10 Veranstaltungen,
    + 4 Mehr
    6 Veranstaltungen,
    IniDill IdEdB Ch.Jai Gonzales UT2024 Foto Guenter Kraemmer DSC00336
    Heidelberg – Unterwegstheater: „In der Einsamkeit der Baumwollfelder – Deals unter Ausschluss der Öffentlichkeit“ mit Ini Dill
    2 Veranstaltungen,
    6 Veranstaltungen,
    + 1 Mehr
    4 Veranstaltungen,
    6 Veranstaltungen,
    Hemsbach – „Raum – Körper – Form“: Barbara Friebe zeigt Kunstwerke aus Papier
    Hemsbach – „Raum – Körper – Form“: Barbara Friebe zeigt Kunstwerke aus Papier
    3 Veranstaltungen,