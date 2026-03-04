Metropolregion Rhein-Neckar – 133.000 teilnehmende Kinder bundesweit – SpoSpiTo-Bewegungs-Pass an Grundschulen

Mannheim / Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Am 16.03. startet für über 133.000 Kinder bundesweit eines der größten Schulprojekte in Deutschland für mehr Gesundheit, Sicherheit und Umweltschutz auf dem Schulweg und geht in die siebte Runde. Die Abkürzung SpoSpiTo steht dabei für Sporteln-Spielen-Toben.

Ob und welche Grundschulen in Ihrer Region dabei sind, können Sie ganz einfach auf unserer Homepage unter folgendem Link nachschauen: https://www.spospito-bewegungspass.de/teilnehmende-schulen/.

Der Hintergrund ist folgender: Elterntaxis sind häufig ein großes Ärgernis an Grundschulen, da sie für Verkehrschaos sorgen. Zudem führen sie zu unübersichtlichen und gefährlichen Situationen für Kinder.

Unser Ziel mit dem SpoSpiTo-Bewegungs-Pass ist es, zum einen die Verkehrssituation vor Grundschulen durch weniger „Elterntaxis“ zu entschärfen. Zum anderen soll der SpoSpiTo-Bewegungs-Pass die Kinder zur Bewegung an der frischen Luft animieren, so dass der bewegte Einstieg in den Tag der Kinder gelingt. Toller Nebeneffekt: Die Umwelt wird auch noch geschont und wir können mit dieser Aktion etwas für den Klimaschutz unternehmen.

Außerdem gibt es für erfolgreich teilnehmende Kinder hochwertige Preise zu gewinnen: 500 Gutscheine im Wert von jeweils 20 Euro von DECATHLON, 375 Jump Schlamperboxen von neoxx und 125 Kinderrucksäcke von VAUDE. Die Preise jedenfalls haben’s in sich.

Quelle: SpoSpiTo

