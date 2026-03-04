Mannheimer Stipendium in Gedenken an Roger Willemsen vergibt zwei Stipendien in der Saison 2026/2027

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Für Künstler*innen aus Mannheim – Bewerbungen sind ab sofort möglich – Einsendeschluss: 15. April 2026

Mit einem offenen Aufruf laden das Kulturamt der Stadt Mannheim in Kooperation mit der Alten Feuerwache, dem mare-Künstlerhaus und der Roger Willemsen Stiftung Künstler*innen aus Mannheim ein, sich bis zum 15. April 2026 für das Aufenthaltsstipendium im mare-Künstlerhaus zu bewerben. Die Förderung bietet Künstler*innen die Möglichkeit, vier Wochen lang im einstigen Wohnhaus von Roger Willemsen, dem Künstlerhaus des mareverlags in Wentorf bei Hamburg zu arbeiten.

Eine Neuerung bei der diesjährigen Ausschreibung ist, dass in der kommenden Saison 2026/2027 zwei Künstler*innen aus der Quadratestadt zu dem Kulturstipendium nach Wentdorf eingeladen werden. „Dass wir die Zusammenarbeit mit dem Kulturamt der Stadt Mannheim in Kooperation mit der Alten Feuerwache die Förderung in Gedenken an Roger Willemsen im dritten Jahr sogar mit zwei Stipendien fortsetzen können, ist ein großes Glück. Speziell in diesen Zeiten kann man Künstlerinnen und Künstlern gar nicht genug Unterstützung geben; und je mehr Mittel und Möglichkeiten es gibt, das Künstlerhaus zu nutzen, desto besser. Wir sind der Stadt Mannheim und der Alten Feuerwache außerordentlich dankbar“, betont Julia Wittgens von der Roger Willemsen Stiftung Hamburg.

„In diesem Jahr feiern wir die 20. Ausgabe unseres Literaturfestivals lesen.hören, dessen zentraler Wegbegleiter Roger Willemsen war. Willemsen vertrat konsequent den Grundsatz, Humanität und Literatur zusammen zu denken. Sein Appell, Kunst und Kultur als ein Werkzeug für Veränderung und Verständigung zu begreifen, bildet die Grundlage dieses Stipendiums“, so Kulturbürgermeister Thorsten Riehle. Er ergänzt: „Seine tiefe Verbundenheit zur Stadt, seine inspirierende Vielstimmigkeit und seine Förderung kreativen Schaffens setzen sich durch das Stipendium fort und ermöglichen Künstler*innen, sich ergebnisoffen und experimentell mit neuen künstlerischen Ansätzen auseinanderzusetzen.“

„Mit dem Stipendium würdigen wir die enge Verbindung von Roger Willemsen zu Mannheim und schaffen gleichzeitig neue kreative Perspektiven für Künstler*innen der Stadt. Wir sind sehr dankbar über die Entscheidung des Stiftungskuratoriums, in dieser Saison 2026/2027 zwei Mannheimer Künstler*innen einen Aufenthalt in dieser sehr besonderen Umgebung ermöglichen zu können. Die vertrauensvolle produktive Zusammenarbeit aller Beteiligten, die das Mannheimer Stipendium in Gedenken an Roger Willemsen umsetzen, zeigt, dass Rogers Geist über Ländergrenzen hinweg Menschen zusammenbringt und verbindet“, sagt Ewa Wojciechowska, Kulturamtsleiterin der Stadt Mannheim.

Noch bis zum 15. März 2026 nutzt der aktuelle Mannheimer Stipendiat Nicholas Stampf seinen Aufenthalt im mare-Künstlerhaus, um seine musikalische Arbeit in diesem besonderen Umfeld weiterzuentwickeln. „Es ist wirklich wahnsinnig wertvoll, hier in Wentorf den zeitlichen und physischen Raum für meine kreative Arbeit zu bekommen. Alleine das Grundrauschen des alltäglichen Lebens erstmal abklingen zu lassen und sich mit dem zu befassen, was man danach bei sich selbst noch findet. Diese Erfahrung gemeinsam mit den beiden anderen Stipendiat*innen zu teilen und sich über die daraus entstehenden kreativen Prozesse austauschen und gegenseitig inspirieren zu können, ist dabei einer der wertvollsten Aspekte des Aufenthalts für mich – und die liebenswerte Unterstützung von Seiten der Roger Willemsen Stiftung sowie des mareverlags wirklich wahnsinnig toll und erleichternd“, so Stampf über seinen aktuellen Aufenthalt in der ehemaligen Wohnstätte Roger Willemsens.

Im Rahmen des Stipendiums werden in der Saison 2026/2027 zwei Künstler*innen aus Mannheim für vier Wochen in das mare-Künstlerhaus nach Wentorf bei Hamburg eingeladen, um dort ergebnisoffen und experimentell zu arbeiten oder ein Projekt konzeptionell vor- oder nachzubereiten. Das Stipendium ist spartenoffen für Bildende Kunst, Musik und Komposition, Literatur, Film, Performance und Tanz (nur konzeptionelles Arbeiten möglich). Inhaltliche oder programmatische Vorgaben werden nicht gemacht.

Kunstschaffende aller Sparten können sich ab sofort für das Stipendium im Förderzeitraum 2026/27 bewerben. Einsendeschluss ist der 15. April 2026. Der genaue Zeitraum des jeweiligen Stipendiums wird in Absprache im Zeitraum von Ende September 2026 bis Ende Juni 2027 festgelegt.

Die aktuelle Ausschreibung finden Sie unter:

https://www.mannheim.de/roger-willemsen-stipendium

Die Projektpartner

Kulturamt Mannheim

Ob Einzelkünstlerin und -künstler, Kulturverein, Institution oder Festival – das Kulturamt der Stadt Mannheim ist städtischer Ansprechpartner für alle Akteure der Szene der freien Künste Mannheims. Wir verstehen uns als Berater, Moderator, Förderer, Kooperationspartner für Kulturprojekte und künstlerische Initiativen aller Sparten der freien Künste in Mannheim – das betrifft Bildende Kunst, Darstellende Künste, Film, Fotografie, Literatur, Musik, Soziokultur und spartenübergreifende Aktivitäten.

Alte Feuerwache Mannheim

Von Jazz bis HipHop, von Lesungen über Partys bis hin zu Kunst im öffentlichen Raum – die Alte Feuerwache Mannheim ist DAS Ziel für Musik- und Kulturliebhaber in der Rhein-Neckar-Region. Seit 2007 veranstaltet die Alte Feuerwache das Literaturfest lesen.hören, Zuerst unter der Schirmherrschaft, dann bis 2016 unter der Programmleitung von Roger Willemsen.

Das mare-Künstlerhaus

Roger Willemsen erwarb das denkmalgeschützte Haus im Sommer 2015 und sah in ihm einen idealen Ort für ein inspiriertes und kreatives Arbeiten. Die Idee, die Villa als Künstlerhaus in seinem Namen zu erhalten, entstand wenige Tage vor Roger Willemsens Tod im Freundeskreis. Roger Willemsen war von der Initiative zutiefst bewegt und gab sein Einverständnis. Die Umsetzung ermöglichte sein Freund Nikolaus Gelpke mit dem mareverlag durch den Kauf des Hauses und die Gründung der Roger Willemsen Stiftung. Lichtdurchflutete Arbeits- und Wohnbereiche, ein Veranstaltungsraum sowie Roger Willemsens persönliche Bibliothek, seine Musiksammlung und die erhaltene Einrichtung machen das Künstlerhaus zu einem besonderen Ort. Den Erben sei für ihre Leihgaben herzlich gedankt.

Roger Willemsen Stiftung

Die Roger Willemsen Stiftung fördert im Sinne ihres Namensgebers außergewöhnliche Talente und mutige künstlerische Projekte. Gegründet vom mareverlag und seinem Verleger Nikolaus Gelpke vergibt die Stiftung Stipendien an Kulturschaffende in den Bereichen bildende Kunst, Komposition und Musik, Literatur, Film oder Performance und ermöglicht den Stipendiaten Projektaufenthalte in dem mare-Künstlerhaus in Wentorf bei Hamburg.

Ansprechpartnerin für das „Mannheimer Stipendium in Gedenken an Roger Willemsen“ im Kulturamt

Nicole Libnau, Spartenbeauftragte Darstellende Künste

Kulturamt Mannheim

E-Mail: nicole.libnau@mannheim.de

Telefon: 0621/293-9367

Bildquelle: Künstlerhaus Roger Willemsen Stiftung

Quelle: Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 4. März 2026, 10:52