Mannheim – Renommierte Festivals unterstreichen Relevanz des Jungen Nationaltheaters

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Mit mehreren Einladungen zu renommierten Festivals und Gastspielorten ist das Junge Nationaltheater Mannheim (JNTM) in den kommenden Monaten bundesweit vertreten. Die Produktionen des Hauses sind damit auf bedeutenden Bühnen für zeitgenössisches Theater und Musik präsent.

Bei den Ruhrfestspielen Recklinghausen, einem der traditionsreichsten und größten Theaterfestivals Europas, zeigt das JNTM die Uraufführung »Abschmecken« (6+) in der Regie von Stefan Ebner (10. Mai, 15:00 Uhr, 11. Mai, 10:30 Uhr und 12. Mai, 10:30 Uhr).

Im Rahmen der Schwetzinger SWR Festspiele, die international für ihr hochkarätiges Musik- und Kulturprogramm bekannt sind, ist »My funny Valentine« (10+) in der Regie von Martin Nachbar (7. Mai, 09:30 Uhr und 14:00 Uhr, sowie am 8. Mai um 9:30 Uhr) in der Schlosskapelle zu erleben. Mit derselben Produktion ist das JNTM bereits im April zu Gast im Kiesel in Friedrichshafen (27.04., 18:00 Uhr und 28.04., 10:00 Uhr).

Mit »Denk jetzt nicht an Zitrone!« (11+) in der Regie von Naomi Sanfo-Ansorge und Lara Kaiser ist das JNTM 2026 beim Festival SCHÖNE AUSSICHT am JES in Stuttgart vertreten (18. Mai, 14.30 Uhr), einem wichtigen Forum für aktuelle Positionen im Theater für junges Publikum.

Die Junge Theaterwerkstatt am Zoo des Künstler*innenhaus Mousonturm zeigt »Vom kleinen Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hat.« (4+) (31. Mai um 15:00 Uhr sowie am 1. und 2. Juni jeweils um 10:00 Uhr).

Die Produktion »Federn federn« (2+) darf zudem im Juni am Kölner Künstler*innen Theater das allerkleinste Publikum erfreuen, denn auch hier ist das Junge Nationaltheater zum Gastspiel geladen (19.06. um 10:00 Uhr und 20.06. um 16:00 Uhr).

Das Junge Nationaltheater Mannheim freut sich über das Vertrauen der einladenden Häuser und Festivals und versteht die Gastspiele als wertvollen künstlerischen Austausch. Die überregionale Resonanz bestärkt das Ensemble in seiner Arbeit und zeigt, wie lebendig und künstlerisch relevant Theater für junges Publikum ist.

