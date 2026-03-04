  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

04.03.2026, 10:29 Uhr

Mannheim – Preisträgerkonzert „Jugend musiziert“ für das Stadtgebiet Mannheim

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Beim Preisträgerkonzert des Regionalwettbewerbs „Jugend musiziert“ sind
am Mittwoch, den 11. März 2026, 17:30 bis 19:00 Uhr
im Ernst-Toch-Saal, Musikschule Mannheim, E4 14
ausgewählte Preisträgerinnen und Preisträger aus dem Stadtgebiet Mannheim und dem westlichen Rhein-Neckar-Kreis mit Auszügen aus ihren Wettbewerbsprogrammen zu hören. Einige von ihnen, die zur nächsten Wettbewerbsstufe weitergeleitet wurden, treten wenige Tage später beim Landeswettbewerb in Ditzingen bzw. in Waldstetten an. Alle Regionalpreisträgerinnen und -preisträger aus dem Stadtgebiet Mannheim erhalten bei diesem Konzert zudem ihre Urkunden von Bildungsbürgermeister Dirk Grunert feierlich überreicht. Darauf werden die Punkte und der zuerkannte Preis bzw. das Prädikat der jeweiligen Wettbewerbsebene bestätigt.

Gewertet werden im Jugend-Musiziert-Wettbewerbsjahr 2026, das über drei Stufen bis zum Bundeswettbewerb in München und Regensburg führen kann, die Solokategorien Klavier, Harfe, Gesang, Drumset (Pop) und Gitarre (Pop) sowie die Ensemblekategorien Kammermusik für Streichinstrumente, für Blasinstrumente und für gemischte Ensembles, für Akkordeonbesetzungen, für besondere Besetzungen und für Neue Musik. Bei diesem Veranstaltungs-Highlight darf also wieder mit hoher Qualität und großer Begeisterung der jungen Musizierenden gerechnet werden.

Der Eintritt ist frei.

Das Preisträgerkonzert für den westlichen Rhein-Neckar-Kreis findet am 10. März 2026 in der Festhalle Brühl statt.

Zuletzt aktualisiert am 4. März 2026, 10:29

