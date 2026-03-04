Ludwigshafen – Werkzeuge aus Fahrzeug entwendet – Zeugen gesucht

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Am 04.03.2026, gegen 00:55 Uhr, meldete ein Zeuge über den Notruf ein lautes, krachendes Geräusch in der Moltkestraße in Ludwigshafen. Der Mitteiler beobachtete, wie ein bislang unbekannter Mann mit einem Fahrrad samt kleinem Anhänger in Richtung Wörthstraße davonfuhr. Kurz darauf stellte sich heraus, dass ein in der Moltkestraße abgestellter Kleinbus aufgebrochen worden war. Die Heckscheibe sowie eine Seitenscheibe waren eingeschlagen. Aus dem Fahrzeug wurden drei Werkzeugkoffer entwendet, die unter anderem einen Akkuschrauber und eine Bohrmaschine enthielten. Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, etwa 30 Jahre alt, normale bis schlanke Statur, circa 1,70 m bis 1,80 m groß, mit schwarzen, kurzen, leicht lockigen Haaren. Er war mit einem dunklen Fahrrad unterwegs, an dem ein kleiner Anhänger befestigt war. Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise zur Identität des Täters geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

